Marquez gegen Martin: Gipfeltreffen am Red-Bull-Ring

Punktgleich an der WM-Spitze! Beim Österreich-GP in Spielberg steigt das Duell zwischen Marc Marquez und Jorge Martin. Doch dem Aprilia-Star droht eine Operation.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Punktgleich an der WM-Spitze, jetzt steigt das Gipfeltreffen am Red-Bull-Ring! Marc Marquez und Jorge Martin kämpfen beim Österreich-GP um die Führung. Marquez liegt dank fünf Grand-Prix-Siegen voran, Martin gewann bisher einmal. Doch der Aprilia-Star reist angeschlagen an: In Misano bremsten ihn Unterarmkrämpfe im Kampf um den Sieg ein, am Ende wurde er Fünfter. Nach Untersuchungen in Barcelona soll erst nach Spielberg entschieden werden, ob eine Operation nötig ist.

Auch abseits des Titelduells gibt es Bewegung: Ai Ogura kehrt nach seinem Daumenbruch zurück, benötigt aber noch die ärztliche Freigabe. Honda setzt für den pausierenden Joan Mir auf Takaaki Nakagami. Mir wird nach Schwächeproblemen und auffälligen Blutwerten weiter untersucht.

Marc Marquez siegte im Vorjahr am Red-Bull-Ring. © Getty Images

Martin kämpft gegen die Schmerzen

Für Martin wurde der Grand Prix in Misano zur körperlichen Belastungsprobe. Der Spanier konnte sein Tempo zunächst mitgehen, ehe die Unterarmprobleme einsetzten.

"Ich bin so gefahren, wie ich es mag - bis ich zu spüren begann, dass sich mein Unterarm verkrampfte", erklärte Martin. Am Mittwoch ließ er sich in Barcelona untersuchen, anschließend stand die Reise nach Österreich auf dem Programm.

Ob ein operativer Eingriff notwendig wird, soll erst nach dem Rennwochenende entschieden werden. "Wir werden die möglichen Lösungen prüfen", sagte der Aprilia-Pilot. Spielberg ist damit nicht nur im WM-Kampf, sondern auch für seine weitere Saisonplanung von Bedeutung.

Ogura vor Comeback – Honda muss Mir ersetzen

Ai Ogura will nach zwei verpassten Rennwochenenden wieder angreifen. Der Japaner hatte sich während der Sommerpause beim Motocross-Training in seiner Heimat den linken Daumen gebrochen und musste operiert werden. Die Rennen in Aragon und Misano verpasste er.

"Ich fühle mich gut", sagte der Trackhouse-Aprilia-Fahrer vor seiner Rückkehr. Am Donnerstag muss er allerdings noch den medizinischen Check bei MotoGP-Arzt Angel Charte bestehen. Erst danach steht fest, ob er in Spielberg starten darf.

Bei Honda ist der Fahrerwechsel bereits beschlossen: Takaaki Nakagami ersetzt Joan Mir. Der Spanier hatte in Misano über massive Schwäche geklagt und das Rennen nach fünf Runden aufgegeben. Untersuchungen in Barcelona ergaben veränderte Blutwerte, deren Ursache noch abgeklärt werden muss. Auf ärztlichen Rat pausiert Mir deshalb beim Österreich-GP.

Nakagami bestreitet damit seinen ersten Grand Prix seit Motegi 2025. Der Japaner hatte zuletzt in Mugello die neue Honda mit 850 Kubikzentimetern getestet und soll auch am Montag nach dem Spielberg-Rennen am offiziellen Test teilnehmen.