MotoGP in Spielberg! Der Red Bull Ring rüstet für das Zweirad-Spektakel

Zweieinhalb Monate nach der Formel 1 rüstet der Red Bull Ring für die MotoGP. Neuerungen und Festival-Stimmung sollen das Zweirad-Spektakel im Murtal zum echten Highlight machen.

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Zweieinhalb Monate nach dem Formel-1-Spektakel rüstet der Red Bull Ring für den Showdown in der Motorrad-Königsklasse von 18. bis 20. September. Wie wichtig der Sieg auf dem berühmten Berg-und-Tal-Kurs im Murtal ist, zeigt die Reaktion von Serien-Weltmeister Marc Marquez, der sich nach seinem ersten Spielberg-Sieg im Vorjahr vor Freude kaum mehr einkriegen konnte. Spannendes Detail am Rande: Der langjährige Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko ermöglichte Marquez im Juni 2018 am Red Bull Ring einen Test im Formel-1-Boliden. Der inzwischen 83-jährige Steirer hofft insgeheim noch immer, dem Spanier einen Wechsel in die F1 schmackhaft machen zu können: "Wenn er hoffentlich bald alle Rekorde in der MotoGP gebrochen hat ..."

Helmut Marko als Red Bull Ring Botschafter

Nach seinem Ausstieg aus der Formel 1 übernahm Marko mit Jahresbeginn die Rolle als Red-Bull-Ring-Botschafter für die MotoGP. Dabei musste der "Doktor" feststellen, dass es die Massen in diesem Jahr mehr zur F1 zog, als die Veranstalter in Spielberg mit 320.000 Fans am letzten Juni-Wochenende einen neuen Zuschauerrekord vermelden konnten. Mit ein Grund für den Zuschauer-Schwund in der MotoGP ist der Rücktritt von Valentino Rossi 2021, der allein ganze Tribünen gefüllt hat.

Neues Rahmenprogramm für MotoGP Fans

SPIELBERG,AUSTRIA,28.JUN.26 - MOTORSPORTS, FORMULA 1 - Grand Prix of Austria, Red Bull Ring. Image shows fans on the grand stand. Photo: GEPA pictures/ Mario Buehner-Weinrauch © GEPA pictures

Abgesehen von der Renn-Action gibt‘s neue Side-Events und eine Party-Area hinter der Lauda-Kurve als neue Highlights. Und das alles für ein Wochenend-Ticket um 99 Euro. Auf www.redbullring.com finden Sie alles, was Sie zum heimischen Zweirad-Spektakel des Jahres wissen müssen.