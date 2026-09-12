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Millimeter-Krimi

Norris schockt den WM-Leader

Ein orangefarbener Formel-1-Wagen fährt mit Funkenflug durch eine Kurve auf der Rennstrecke.
© Getty Images
Der Weltmeister im McLaren war elf Tausendstel schneller als Antonelli.
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Madrid. McLaren-Pilot Lando Norris hat sich bei der Premiere der Formel 1 auf der neuen Rennstrecke in Madrid die Pole Position gesichert. Der Weltmeister fing im Qualifying am Samstag WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli im Mercedes noch um elf Tausendstelsekunden ab und geht beim Großen Preis von Spanien am Sonntag (15.00 Uhr/live ORF 1, RTL, Sky) damit vom ersten Startplatz ins Rennen. Red-Bull-Pilot Max Verstappen wurde Dritter vor dem Ferrari-Duo Lewis Hamilton und Charles Leclerc.

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Mit seiner 19. Karriere-Pole hat Norris am Sonntag die Trümpfe auf dem "Madring" in der Hand. "Ich bin schockiert und ein bisschen überrascht. Das war eine der besten Runden, die ich jemals in meiner Karriere gefahren bin", sagte der Brite überglücklich. Antonelli durfte trotz der knapp verpassten Pole ebenfalls zufrieden sein und peilt sein nächstes Erfolgserlebnis nach dem Husarenritt in Monza an. Sein Mercedes-Teamkollege George Russell kam nicht über Startplatz sechs hinaus. In der WM-Gesamtwertung hat Russell vor dem 14. Saisonrennen einen Rückstand von 66 Punkten auf seinen italienischen Stallrivalen.

Auf dem engen Stadtkurs mit wenigen Auslaufzonen und der spektakulären Steilkurve "Monumental" am Messegelände der spanischen Hauptstadt ist die Gefahr für Unfälle besonders groß. Das Qualifying lief aber ohne Vorfälle ab, im Abschlusstraining zuvor waren Hamilton und Haas-Pilot Oliver Bearman gecrasht. Da es wenige lange Geraden gibt, sind Gelegenheiten für Überholmanöver zudem rar.

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