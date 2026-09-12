F1 in Madrid
Hamilton kracht in die Wand – Training unterbrochen
Hamilton krachte Frontal in die Streckenbegrenzung und schrottete seinen Ferrari. Mit dem Crash zerstörte der Brite auch die Tech-Pro-Barrier, die danach repariert werden musste.
Der Rekordweltmeister musste mit dem Moped in die Box zurückgebracht werden.
Ein paar Sekunden vor dem Ende des Trainigns erwischte es auch noch Olli Bearman im Haas, auch er landete in der Wand und löste eine rote Flagge aus.
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