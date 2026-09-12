Hamilton kracht in die Wand – Training unterbrochen

Harter Crash im letzten Madrid-Training. Ferrari-Star Hamilton krachte in die Wand, die Session musste mit roter Flagge unterbrochen werden.

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Hamilton krachte Frontal in die Streckenbegrenzung und schrottete seinen Ferrari. Mit dem Crash zerstörte der Brite auch die Tech-Pro-Barrier, die danach repariert werden musste.

Der Rekordweltmeister musste mit dem Moped in die Box zurückgebracht werden.

Ein paar Sekunden vor dem Ende des Trainigns erwischte es auch noch Olli Bearman im Haas, auch er landete in der Wand und löste eine rote Flagge aus.

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Die Bestzeit ging an WM-Leader Kimi Antonelli im Mercedes vor Ferrari-Pilot Charles Leclerc und McLaren-Fahrer Oscar Piastri.

Um 16 Uhr steigt das große Qualifying auf dem neuen Stadtkurs in Madrid.