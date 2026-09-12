Einsatz
Brand-Alarm im Prada-Store in Wiener City
Für Aufregung sorgte am Samstagmittag ein Vorfall in der Bognergasse 4 in der Wiener City. Im dortigen Prada-Store kam es zu einer starken Rauchentwicklung, woraufhin binnen kurzer Zeit zahlreiche Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Wien anrückten.
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Einsatzkräfte kontrollieren die Lage
Der Einsatz der Berufsfeuerwehr ist derzeit noch im Gange. Die Einsatzkräfte sind aktuell vor Ort dabei, die Lage zu kontrollieren und die genaue Ursache der Rauchentwicklung zu klären.
Ursache und Verletzte unklar
Ob es bei dem Vorfall in der Wiener Innenstadt Verletzte gibt und wodurch die Rauchentwicklung schlussendlich ausgelöst wurde, ist derzeit noch unklar.
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