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Brand-Alarm im Prada-Store in Wiener City

Rotes Feuerwehrfahrzeug der Stadt Wien steht auf einer Straße.
© Getty Images
Am Samstagmittag kam es im Prada-Store in der Wiener Innenstadt zu einer starken Rauchentwicklung. Zahlreiche Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Wien sind vor Ort.
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Für Aufregung sorgte am Samstagmittag ein Vorfall in der Bognergasse 4 in der Wiener City. Im dortigen Prada-Store kam es zu einer starken Rauchentwicklung, woraufhin binnen kurzer Zeit zahlreiche Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Wien anrückten.

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Einsatzkräfte kontrollieren die Lage

Der Einsatz der Berufsfeuerwehr ist derzeit noch im Gange. Die Einsatzkräfte sind aktuell vor Ort dabei, die Lage zu kontrollieren und die genaue Ursache der Rauchentwicklung zu klären.

Ursache und Verletzte unklar

Ob es bei dem Vorfall in der Wiener Innenstadt Verletzte gibt und wodurch die Rauchentwicklung schlussendlich ausgelöst wurde, ist derzeit noch unklar.

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