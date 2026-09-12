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Passanten bedroht

Polizei überwältigt Messer-Mann in 95 Sekunden

© APA/MAX SLOVENCIK
Ein 26-jähriger Mann hat in der Nacht auf Samstag am Stadtplatz von Vöcklabruck mehrere Passanten belästigt und mit einem Messer bedroht.
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Einer nahen Polizeistreife gelang es, den herumschreienden Albaner nach der Alarmierung binnen 95 Sekunden festzunehmen, berichtete die Polizei. Die Beamten brachten den Mann mit gezogener Waffe dazu, sein Messer wegzulegen und sich auf den Boden zu legen. Der Beschuldigte wurde später bei einer Gegenüberstellung von Passanten klar erkannt.

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Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten eine kleine Menge Cannabis und in der Geldtasche des Mannes zwei Schneidezähne. Diese dürften ihm offenbar kurz zuvor ausgeschlagen worden sein. Wie die Polizei informierte, seien in der Sache weiter Ermittlungen notwendig.

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