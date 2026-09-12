Schnee-Überraschung! Österreich schon jetzt weiß

Mitten im September zeigt sich das Wetter auf Österreichs Bergen von seiner winterlichen Seite. Am Dachstein und am Kitzsteinhorn hat es geschneit und für eine weiße Landschaft gesorgt.

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Mitten im September hat Neuschnee die Berge in Österreich in eine weiße Kulisse verwandelt. Auf der Dachstein-Bergstation bildete sich eine dünne Schneeschicht, nachdem bereits am Donnerstag der erste Schnee gefallen war. "Wir wären schon bereit für etwas mehr Winterfeeling – du auch?", schreibt Schladming-Dachstein zu den aktuellen Aufnahmen.

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Neuschnee auf den Gipfeln

Noch etwas mehr Neuschnee gab es am Kitzsteinhorn bei Kaprun. Auf etwa 3.000 Metern Höhe kamen zuletzt rund acht Zentimeter zusammen. "Nur ein bisschen Neuschnee. Aber genug, um uns vom Winter träumen zu lassen", heißt es dazu auf der Facebook-Seite des Kitzsteinhorns.

Sonniges Wetter am Wochenende

Ein größerer Wintereinbruch steht vorerst aber nicht bevor. In den tieferen Lagen gab es überwiegend Regen. Laut Webcams zeigt sich Samstag sowohl am Dachstein als auch am Kitzsteinhorn die Sonne. Für Sonntag ist ebenfalls freundliches Wetter angekündigt.