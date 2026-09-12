oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Mitten im September

Schnee-Überraschung! Österreich schon jetzt weiß

Verschneite Dachterrasse mit Bänken und einer Mobilfunkantenne bei Nebel.
© Facebook
Mitten im September zeigt sich das Wetter auf Österreichs Bergen von seiner winterlichen Seite. Am Dachstein und am Kitzsteinhorn hat es geschneit und für eine weiße Landschaft gesorgt.
OE24 auf Google bevorzugen

Mitten im September hat Neuschnee die Berge in Österreich in eine weiße Kulisse verwandelt. Auf der Dachstein-Bergstation bildete sich eine dünne Schneeschicht, nachdem bereits am Donnerstag der erste Schnee gefallen war. "Wir wären schon bereit für etwas mehr Winterfeeling – du auch?", schreibt Schladming-Dachstein zu den aktuellen Aufnahmen.

Auch interessant

DIESER Österreicher knackt 111-Millionen-Jackpot

Rote Riesen-Quallen fluten Strand

"Gemeindebau"-Star will ins Guiness Buch der Rekorde

Neuschnee auf den Gipfeln

Noch etwas mehr Neuschnee gab es am Kitzsteinhorn bei Kaprun. Auf etwa 3.000 Metern Höhe kamen zuletzt rund acht Zentimeter zusammen. "Nur ein bisschen Neuschnee. Aber genug, um uns vom Winter träumen zu lassen", heißt es dazu auf der Facebook-Seite des Kitzsteinhorns.

Sonniges Wetter am Wochenende

Ein größerer Wintereinbruch steht vorerst aber nicht bevor. In den tieferen Lagen gab es überwiegend Regen. Laut Webcams zeigt sich Samstag sowohl am Dachstein als auch am Kitzsteinhorn die Sonne. Für Sonntag ist ebenfalls freundliches Wetter angekündigt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Gast beleidigt behindertes Kind: So reagiert der Wirt!

Polizei überwältigt Messer-Mann in 95 Sekunden

Schnee-Überraschung! Österreich schon jetzt weiß

Unsere Tiere - Alaska-Braunbären auf Lachsjagd

Wrestling-Star bricht im Ring zusammen – tot

Standard & Poor's: Österreichs AAA-Rating bleibt

"Beatles" stürmen mit "Let It Be" Österreich

Horror von Marchtrenk sorgt weltweit für Entsetzen

Österreicher knackt 111-Millionen Jackpot

Wiener Kult-Restaurant verteilt Gratis-Ramen