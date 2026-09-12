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"Gemeindebau"-Star will ins Guiness Buch der Rekorde

Hans aus dem Gemeindebau
© Instagram
Reality-Star Hans aus der Kult-Sendung "Mein Gemeindebau" hat ein ehrgeiziges Ziel. Der Wiener möchte ein gewaltiges Perlenkunstwerk erschaffen und damit einen offiziellen Weltrekord aufstellen.
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Hans, bekannt aus der Kult-Sendung "Mein Gemeindebau", startet 2027 ein neues Mega-Projekt. Der Wiener Reality-Star will den bisherigen Weltrekord von 1.680.200 Perlen übertreffen und sich so einen Eintrag in die Guinness World Records sichern. Für das Vorhaben hat er ein Team aus sechs Personen zusammengestellt, das ihn über mehrere Monate hinweg begleiten wird. Die Arbeiten finden in einer eigens dafür angemieteten Halle statt, deren genauen Ort der Wiener noch geheim hält.

Kreativer Kopf mit Vorgeschichte

Der Reality-Star machte schon früher mit seinen kreativen Projekten auf sich aufmerksam. So wurde er in der Fachzeitschrift N-Zone für seinen riesigen, selbstgebauten Contra Alien Wars-Roboter vorgestellt, der in ganz Österreich für Aufsehen sorgte.

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Spektakuläres Perlenkunstwerk für Österreich

Das Motiv für das geplante Kunstwerk steht bereits fest, doch Details gibt Hans vorerst nicht bekannt, um die Spannung zu halten. Fest steht jedoch, dass mit dem Vorhaben eines der größten sowie aufwendigsten Perlenkunstwerke entstehen soll, die jemals in Österreich gefertigt wurden.

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