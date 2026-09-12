Neue Messe
Astoria Artshow begeistert prominente Kunstfreunde
Die Astoria Artshow ist noch bis Sonntag in der Wiener Astoria Garage zu sehen. Das Programm bietet rund 400 zeitgenössische Werke, die von interessierten Besucherinnen und Besuchern entdeckt werden können. Neben den Ausstellungen stehen auch Artist Talks und kuratierte Führungen auf dem Plan.
Auch interessant
Vielfalt bei der Astoria Artshow
In der Location präsentieren sich über 80 Galerien und mehr als 120 Künstlerinnen und Künstler. Die neue Wiener Kunstmesse vereint damit ein breites Spektrum zeitgenössischer Kunstprojekte an einem zentralen Ort.
Gelungene Feier im Rahmenprogramm
Ein besonderes Highlight der Messe war die Astoria Artnight, eine geschlossene Abendveranstaltung. Die Wiener Kunstszene feierte gemeinsam mit zahlreichen Gästen aus dem In- und Ausland auf mehreren Ebenen. Mit dabei waren unter anderem ZiB-Anchorwoman Nadja Bernhard und Promi-Arzt Siegfried Meryn. Für Unterhaltung sorgten Musik, Drinks, Bars auf verschiedenen Geschoßen sowie Live-Performances direkt zwischen den einzelnen Galerieräumen.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden