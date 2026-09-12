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Neue Messe

Astoria Artshow begeistert prominente Kunstfreunde

Nadja Bernhard und Siegfried Meryn
© Andreas Tischler / Vienna Press
Die neue Wiener Kunstmesse Astoria Artshow ist gestartet. In der Astoria Garage präsentieren zahlreiche Galerien sowie Künstlerinnen und Künstler zeitgenössische Werke.
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Die Astoria Artshow ist noch bis Sonntag in der Wiener Astoria Garage zu sehen. Das Programm bietet rund 400 zeitgenössische Werke, die von interessierten Besucherinnen und Besuchern entdeckt werden können. Neben den Ausstellungen stehen auch Artist Talks und kuratierte Führungen auf dem Plan.

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Vielfalt bei der Astoria Artshow

In der Location präsentieren sich über 80 Galerien und mehr als 120 Künstlerinnen und Künstler. Die neue Wiener Kunstmesse vereint damit ein breites Spektrum zeitgenössischer Kunstprojekte an einem zentralen Ort.

Soli Kiani und Isabell Kisling-Steinek
Soli Kiani und Isabell Kisling-Steinek © Andreas Tischler / Vienna Press

Gelungene Feier im Rahmenprogramm

Ein besonderes Highlight der Messe war die Astoria Artnight, eine geschlossene Abendveranstaltung. Die Wiener Kunstszene feierte gemeinsam mit zahlreichen Gästen aus dem In- und Ausland auf mehreren Ebenen. Mit dabei waren unter anderem ZiB-Anchorwoman Nadja Bernhard und Promi-Arzt Siegfried Meryn. Für Unterhaltung sorgten Musik, Drinks, Bars auf verschiedenen Geschoßen sowie Live-Performances direkt zwischen den einzelnen Galerieräumen.

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