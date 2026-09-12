Tote Hosen: Wien-Abschied mit Punk und Politik

Die Toten Hosen zünden heute Samstag ihr 38. und allerletztes Wien-Konzert. Zum Finale gibt's eine über 30 Song starke Werkschau mit allen Klassiker und wohl wieder Polit-Parolen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Am 3. April 1983 zündte man im U4 das allererste Wien-Konzert. Jetzt, nach legendären Auftritten in u.a. Chelsea, Burgtheater, Stadthalle oder auf der Donauinsel steigt das große Finale. Heute rocken die Toten Hosen das ausverkaufte Happel Stadion. 55.000 Fans sind beim 38. und letzten Wien-Auftritt dabei.

"Schrei nach Liebe!" Die Hosen wollen in Wien auch poltitisch laut werden. © Thomas Zeidler

"Wien ist über die Jahre so etwas wie eine zweite Heimat für uns geworden", schwingt auch bei Campino ein Funken Abschiedsschmerz mit. Auf der Bühne wird davon freilich wenig zu hören sein, denn die Hosen verabschieden sich mit einer über 30 Songs starken Werkschau.

Dieser Facebook Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Facebook“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Vom 80er Punk-Klassiker "Opel-Gang" über die ewigen Party-Hymnen wie "Zehn Kleine Jägermeister" oder "Eisgekühlter Bommerlunder" bis zur Essenz der letzten CD "Trink aus, wir müssen gehen."

Im Ernst Happel Stadion, wo man schon 2022 aufspielte, steigt das 38. und letzte Wien-Konzert der Hosen. © Thomas Zeidler

Laut wird man dabei nicht nur mit Chart-Krachern wie "Hier kommt Alex" und "Tage wie diese", sondern auch mit Polit-Parolen. Zuletzt tobte man ja gegen die AfD: "neofaschistische Partei!" In Österreich wird sich die Hosen-Wut wohl wieder gegen die FPÖ bzw. Herbert Kickl den man ja schon als "kleinen Braunen" abstempelte, richten.