oe24
TV
E-Paper
Immo
Stars

Konzerthit der Woche

Tote Hosen: Wien-Abschied mit Punk und Politik

Thomas Zeidler-Künz
von
Ein Sänger auf der Bühne hält ein Mikrofon und singt energisch ins Publikum.
© Thomas Zeidler
Die Toten Hosen zünden heute Samstag ihr 38. und allerletztes Wien-Konzert. Zum Finale gibt's eine über 30 Song starke Werkschau mit allen Klassiker und wohl wieder Polit-Parolen.
OE24 auf Google bevorzugen

Am 3. April 1983 zündte man im U4 das allererste Wien-Konzert. Jetzt, nach legendären Auftritten in u.a. Chelsea, Burgtheater, Stadthalle oder auf der Donauinsel steigt das große Finale. Heute rocken die Toten Hosen das ausverkaufte Happel Stadion. 55.000 Fans sind beim 38. und letzten Wien-Auftritt dabei.

Auch interessant

Wolfgang Ambros zündet "pures" Wien-Doppelpack

Christina Stürmer: "Die KI macht mir Druck!"

Nico Santos: "Ziehe vor Helene Fischer meinen Hut"

Sänger mit Mikrofon und tätowiertem Arm ruft leidenschaftlich auf der Bühne eines Konzerts.
"Schrei nach Liebe!" Die Hosen wollen in Wien auch poltitisch laut werden. © Thomas Zeidler

"Wien ist über die Jahre so etwas wie eine zweite Heimat für uns geworden", schwingt auch bei Campino ein Funken Abschiedsschmerz mit. Auf der Bühne wird davon freilich wenig zu hören sein, denn die Hosen verabschieden sich mit einer über 30 Songs starken Werkschau.

Vom 80er Punk-Klassiker "Opel-Gang" über die ewigen Party-Hymnen wie "Zehn Kleine Jägermeister" oder "Eisgekühlter Bommerlunder" bis zur Essenz der letzten CD "Trink aus, wir müssen gehen."

Ein Sänger kniet mit Mikrofon auf der Bühne vor jubelndem Publikum in einem Stadion.
Im Ernst Happel Stadion, wo man schon 2022 aufspielte, steigt das 38. und letzte Wien-Konzert der Hosen. © Thomas Zeidler

Laut wird man dabei nicht nur mit Chart-Krachern wie "Hier kommt Alex" und "Tage wie diese", sondern auch mit Polit-Parolen. Zuletzt tobte man ja gegen die AfD: "neofaschistische Partei!" In Österreich wird sich die Hosen-Wut wohl wieder gegen die FPÖ bzw. Herbert Kickl den man ja schon als "kleinen Braunen" abstempelte, richten.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Angelina Jolie verlässt die USA

Lugners "Wildsau" Lydia - Tränenbeichte: "Wäre fast gestorben!"

Nico Santos: "Ziehe vor Helene Fischer meinen Hut"

Schlager-Legende Heino (87) nach Herz-OP wieder fit

LASK setzte Siegeszug mit 3:0 gegen Altach fort

Vinales verpasst zweites Spielberg-Weekend

TV-Hammer nach ARD-Aus: Mross wechselt zu RTL!

Corona zwingt IFA in ein großes Experiment

Tote Hosen: Wien-Abschied mit Punk und Politik

Fashion-Eklat um Ziyi Zhang