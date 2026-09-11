Nico Santos: "Ziehe vor Helene Fischer meinen Hut"

Nico Santos startet wieder durch. Mit der 16. Staffel von "The Voice of Germany”, der für 30.Oktober erwarteten neuen CD “POV" und dem großen Wien-Konzert am 9. November in der Stadthalle. Das oe24-Interview zur Pop-Offensive

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Popschnuckel Nico Santos mischt nach Chart-Hits wie "Rooftop" oder "Leere Hände" jetzt als Coach wieder "The Voice" auf. Heute, Freitag (11. September) um 20.15 Uhr startet ja auf Sat1 die 16. Staffel. Dazu kommt er mit der brandneuen CD "POV" am 9. November auch in die Wiener Stadthalle. Im oe24-Interview spricht Santos über …

... das Wien-Konzert: Das ist meine allererste Arena-Tournee, damit kann ich mir viele Träume erfüllen. Es wird eine sehr große und vor allem dreisprachige Show. Also eigentlich drei Konzerte in einem. Das Publikum kann dabei für zweieinhalb Stunden alle Sorgen vergessen. Ich garantiere höchstpersönlich dafür, dass wir alle eine gute Zeit haben werden.

Am 9. November rockt Nico Santos die Stadthalle: Drei Konzerte in einem!" © Mats Bohle

… die neue CD "POV": Man bekommt damit nicht nur eines, sondern gleich zwei Alben: Teil eins ist sehr persönlich, sehr runtergebrochen, sehr fragil. Und dann gibt es den optimistischeren Teil mit sehr experimentellen Sounds.

…seine persönlichen Songs: Es ist schon eine Überwindung, diese persönliche Sachen, die ich früher höchstens meiner Familie oder den Freunden vorgespielt habe, mit der Welt zu teilen. Das kann ich dann ja auch nicht mehr rückgängig machen.

Auf der neuen CD "POV" zeigt sich Nico Santos so persönlich wie nie. © Amazon

… die Songs über seine Familie: Es gibt einen vierminuten-Rap-Song, wo ich über alles schreibe, was mir in meinem Leben passiert ist. Da sind bei allem die Tränen runtergekullert. Dann gibt es auch einen Song für mein Kind. Das versteht den Text zwar noch nicht, kann aber schon mitsingen. Das ist für mich wie ein wahrgewordener Traum. Alleine deswegen hat sich das schon gelohnt.

"Wien ist die schönste Stadt Europas!"

… seine Wien-Erinnerungen: Wien ist die schönste Stadt Europas. Deshalb freue ich mich wirklich schon wochenlang davor, nach Wien zu kommen. Einer meiner besten Jugendfreunde wohnt ja hier und dann gehen wir wieder in unsere Stamm-Lokale und zocken Fifa.

… den Austropop: Ich kenne mich bei eurer Musik gar nicht mal so schlecht aus. Mathea und Esther Graf finde ich toll und natürlich the one and only Falco. Vor dem habe ich aber so viel Respekt, dass ich ihn nicht covern würde. Diese Songs darf nur Falco singen

… seinen Hit "Achterbahn" für Helene Fischer: Wir haben lange daran gearbeitet. Auch weil ihr Team den Song zuerst mal gar nicht gefühlt hat. Aber dann hat sie selbst nochmal daran geackert und die Produktion verbessert. Der Song ist ihr noch immer wichtig, weil sie ihn ja noch immer großartig performt. Das schaue ich mir mit absoluter Bewunderung an. Vor ihr kann man nur den Hut ziehen.

"The Voice wird wieder sehr sehr lustig!"

Nico Santos (l.) mit seinen "Voice"-Kollegen Rea Garvey, Shirin David, Michi Beck und Smudo © Joyn/Christoph Köstlin/Dung Nguy

… die neue Staffel von "The Voice": Es wird wieder sehr, sehr lustig. Ich freue mich darauf, dass es wieder losgeht. Es ist ja fast alles abgedreht außer die Halbfinali und das Finale im Dezember. Bis dahin heißt es für auch mich selber Fernseh gucken!