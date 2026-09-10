Amira hat Wehen! Ist ihre kleine Tochter bald da?

Amira Aly gibt offenen Einblick in diese Phase ihrer Schwangerschaft.

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Zwei kleine Kinder und hochschwanger - der Alltag von Moderatorin Amiry Aly ist derzeit eine körperliche Herausforderung.

Die 33-jährige, die zwei kleine Buben aus der Ehe mit Comedian Oliver Pocher hat, erwartet derzeit ihr drittes Kind. Es wird eine Tochter - gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Christian Düren.

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Hört auf Körper

Auf Instagram, in einer Story, äußerte sie sich nun sehr offen dazu, wie es ihr geht. Sie sei müde und mittlerweile sehr eingeschränkt. Sport mache sie kaum noch und ihre Frauenärztin hat ihr nahegelegt, eine Veranstaltung auszulassen: "Ich wäre gerne beim Fernsehpreis heute Abend gewesen. Aber ich habe jetzt Wehen, Übungswehen," so Amira.

Amira und ihr Christian © Getty Images

Stress auch ein Faktor

Bedeutet das nun, dass ihre Tochter schon bald geboren werde? Nein, ein paar Wochen soll die Kleine planmäßig noch im Bauch bleiben, dann wird es ernst. Bis dahin aber, kann es immer wieder zu Kontraktionen kommen, damit sich der Körper auf die nahende Geburt vorbereiten kann. "Ich sollte mich schonen und so viel es geht die Beine hochlegen", erklärt Amira. Stress setze ihr auch zu, "alles ist viel viel anstrengender, jede Frau mit Kindern weiß, was ich meine."