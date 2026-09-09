Carpendale: Wien-Show sorgt für Verwirrung

Das einstige Traumpaar Annemarie und Wayne Carpendale sorgt in Wien für gewaltiges Tuscheln. Trotz der offiziellen Trennung teilen sich die beiden derzeit ein Hotelzimmer in der Bundeshauptstadt und traten am Dienstagabend sogar gemeinsam als Team bei einer feierlichen Gala in der Wiener Hofburg auf.

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Der Grund für den aktuellen Aufenthalt der beiden deutschen Fernsehstars in der Bundeshauptstadt ist ein hochkarätiger beruflicher Termin. Annemarie und Wayne Carpendale wurden engagiert, um gemeinsam durch den Abend der feierlichen Charity-Gala "Kids Future Unlocked 2026" in der Wiener Hofburg zu führen. Bei dieser glamourösen und wichtigen Benefizveranstaltung, die im geschichtsträchtigen Ambiente der Hofburg stattfand, ging es darum, Spenden für die renommierte St. Anna Kinderkrebsforschung zu sammeln. Als eingespieltes Moderatoren-Team harmonierten die beiden auf der Bühne perfekt und bewiesen höchste Professionalität für den guten Zweck. Dass die beiden trotz ihres Ehe-Aus so reibungslos zusammenarbeiten, ringt vielen Beobachtern großen Respekt ab.

Gemeinsames Nest in der Bundeshauptstadt

Für noch mehr Gesprächsstoff als der gemeinsame Auftritt auf der Gala sorgt jedoch die Wohnsituation des ehemaligen Ehepaares während ihres Aufenthalts in Wien. Wie auf Instagram zu sehen ist, logieren Annemarie und Wayne nicht etwa in getrennten Suiten oder verschiedenen Hotels, sondern teilen sich ganz ungezwungen ein gemeinsames Hotelzimmer. Diese pikante Information wirft bei Beobachtern und Fans natürlich zahlreiche Fragen auf. Wie schafft es ein Paar, das sich erst vor Kurzem getrennt hat, so eng auf eng zusammenzuwohnen, ohne dass es zu Reibereien kommt? Für die Carpendales scheint dies jedoch kein Problem zu sein, sie demonstrieren eine Harmonie, die im Showgeschäft ihresgleichen sucht.

Annemarie und Wayne Carpendale im Hotelzimmer. © Instagram

Wörthersee-Flirt wirft bei Fans Fragen auf

Das Liebes-Wirrwarr wird durch die Ereignisse der vergangenen Tage noch zusätzlich angeheizt. Erst kurz vor der Abreise nach Wien verbrachte Wayne Carpendale einen Liebes-Trip am Wörthersee. Dort zeigte sich der beliebte Moderator und Schauspieler keineswegs alleine, sondern in Begleitung einer Frau, die als seine neue Flamme gehandelt wird. Die Bilder vom Wörthersee sprachen eine sehr deutliche Sprache und ließen kaum Zweifel an einer neuen Liebe aufkommen. Dass Wayne nun direkt nach dem Liebes-Urlaub in Kärnten wieder ein Hotelzimmer mit seiner Ex-Frau Annemarie teilt, sorgt bei vielen Fans für Verwirrung.

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Die Reaktionen im Netz: Bewunderung und Skepsis

In den sozialen Netzwerken sind die Fans und Follower der beiden Stars völlig aus dem Häuschen und diskutieren das außergewöhnliche Beziehungs-Modell heiß. Die Reaktionen im Netz zeigen ein buntes Bild der Meinungen: Viele Fans bewundern die beiden für ihre Reife und den absolut respektvollen Umgang miteinander. Zahlreiche User fragen sich jedoch, wie die neue Partnerin an Waynes Seite mit dieser extremen Nähe zur Ex-Frau umgehen kann. Einige vermuten hinter der Harmonie auch eine hochprofessionelle PR-Strategie für gemeinsame Moderations-Jobs.

Die schönsten Bilder von der Charity-Gala aus der Hofburg Wien 1 / 7 Andreas und Desiree TREICHL-STÜRGKH © Andreas Tischler / Vienna Press Dominic THIEM mit Freundin Lili PAUL-RONCALLI © Andreas Tischler / Vienna Press Siegfried WOLF mit Andrea © Andreas Tischler / Vienna Press

Wie geht es mit dem Patchwork-Modell weiter?

Ob dieses enge und harmonische Verhältnis auf Dauer funktionieren kann, bleibt abzuwarten. Fest steht, dass Annemarie und Wayne Carpendale bei der Gala "Kids Future Unlocked 2026" in der Hofburg bewiesen haben, dass sie als berufliches Team unschlagbar sind und das Wohl der St. Anna Kinderkrebsforschung für sie an erster Stelle steht. Ob aus der gemeinsamen Arbeit und der räumlichen Nähe im Hotelzimmer am Ende doch wieder mehr wird, wird die Zeit zeigen. Die Society-Welt wird das einstige Traumpaar jedenfalls weiterhin ganz genau beobachten.