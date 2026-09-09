Maschmeyer: Kommt nach Trennung der Zusammenbruch?

Nach der schockierenden Trennung von Veronica Ferres zeigt sich Carsten Maschmeyer überraschend gelöst in der Öffentlichkeit.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Nur wenige Tage nach der überraschenden Bekanntgabe der Trennung von Veronica Ferres zeigt sich der Milliardär bei einem Gründerseminar in einem Hotel in München. Auf die Frage, wie es ihm mental gehe, antwortete Carsten Maschmeyer nur knapp gegenüber BUNTE: "Blendend. Mir geht's sehr gut."

Liebe als Rettungsanker

Über 17 gemeinsame Jahre liegen hinter dem Unternehmer und der Schauspielerin – eine Liebe, die für ihn damals zum Rettungsanker wurde.

Krisen in der Vergangenheit

Doch kann das Ende einer so großen Liebe spurlos an einem Menschen vorbeigehen? Der Finanzmanager weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer seelischer Schmerz wiegen kann. Bereits im Jahr 2007 geriet sein Leben völlig aus dem Gleichgewicht. Nach der Trennung von seiner ersten Ehefrau lebte er nur noch für die Arbeit und vernachlässigte seine Freunde.

Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer © Getty Images for WomenOnTop

Palast der Einsamkeit

In seinem Buch "Die sechs Elemente des Erfolgs" beschrieb er die damalige Einsamkeit mit den Worten: "Meine Frau war weg, mit ihr auch die Kinder. Die Zimmer waren leer. Ich war leer. Aus meinem Traumhaus war ein Palast der Einsamkeit geworden." Nichts konnte diese Leere füllen, weshalb er zu Tabletten griff und unter Depressionen litt. Er fühlte sich nicht mehr gebraucht, bis Veronica Ferres in sein Leben trat. Für Carsten Maschmeyer war die Liebe damals der rettende Strohhalm: "Der einzig positive Strohhalm, den ich in dieser Zeit hatte, das war die beginnende Liebe zu Veronica".

Ein schwerer Einschnitt

Ob der Unternehmer heute stark genug ist, diesen schmerzhaften Einschnitt erneut zu bewältigen, wird sich zeigen. Seine erste Ehe hinterließ tiefe Wunden, doch heute wirkt er gefasst:

Er zeigt sich auffallend gut gelaunt bei Terminen.

Er blickt trotz der Trennung positiv nach vorne.

Er konzentriert sich ganz auf seine Aufgaben.

Seinen geschäftlichen Verpflichtungen geht Carsten Maschmeyer weiterhin gewohnt professionell nach.