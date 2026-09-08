Carpendale mit neuer Liebe am Wörthersee

Überraschende Wende bei dem bekannten TV-Pärchen: Nach der Trennung von Annemarie zeigt sich Wayne Carpendale vertraut mit einer neuen Frau an seiner Seite.

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Nach der Trennung von Annemarie Carpendale zeigt sich der 49-jährige Moderator und Schauspieler vertraut mit einer neuen Frau an seiner Seite. Obwohl das Paar lange Zeit als Traumpaar der deutschen TV-Welt galt, sind die beiden seit einiger Zeit nicht mehr zusammen.

Urlaube in Apulien und Velden mit Begleitung

Wayne Carpendale verbrachte zuletzt einen Urlaub in Apulien mit einer neuen Frau. An einem öffentlichen Strand nahe Monopoli zeigten sich die beiden vertraut. Sie küssten sich im Wasser, kuschelten und lagen gemeinsam auf einer Liege in einem Beachclub, wie die "Bild"-Zeitung berichtet.

Wayne Carpendale mit Begleitung © Privat

Doch nicht nur in Italien wurde das Paar gesichtet. Ein oe24-Leser-Reporter sichtete Wayne Carpendale und seine Begleitung vor kurzem beim Spaziergang durch Velden. In T-Shirt und Shorts mit Baseballkappe im Gesicht schlenderte das Paar entspannt an der See-Promenade entlang und wirkte dabei sehr verliebt.

Wayne Carpendale mit Begleitung © Privat

Gemeinsames Wohnen trotz der Trennung

Annemarie und Wayne Carpendale © Getty

Trotz des Liebes-Aus sind die 48-jährige Annemarie und Wayne Carpendale nicht räumlich getrennt. Beide wohnen weiterhin als Familie gemeinsam mit ihrem achtjährigen Sohn in ihrem Haus in München. Das engste Umfeld sowie Familie und Freunde sind bereits über die Situation informiert.