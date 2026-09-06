Helene stürmt mit Liebes-Show aus Wien auf Platz 1

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Helene Fischer liefert mit "An meiner Seite" eine innige Liebeserklärung an ihren Mann Thomas Seitel und erobert damit alle Herzen. Platz 1 der iTunes-Charts. Das heiße Video dazu wurde in Wien gedreht.

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Am Freitag holte Helene Fischer in Leipzig ihre bereits 9. "Goldene Henne". Hammer-Show zu "Heute Nacht" und Bühnenküsschen von ihrem Ex, Florian Silbereisen, inklusive. Jetzt rockt sie wieder die Charts. Mit einer Liebesshow aus Wien. Ihr neuer Hit, "An meiner Seite", den sie ihrem Mann Thomas Seitel widmet, stürmt in den heimischen iTunes-Charts auf Platz 1. Wohl auch wegen eines spektakulären und innigen Videos, das sie ja im Wiener Happel Stadion gedreht hat!

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Verliebte Blicke, herzliche Liebkosungen

"Tag und Nacht. Du bist an meiner Seite. Stark und schwach. Du stehst an meiner Seite. Hart auf hart. Du lässt mich nie alleine!" singt sie da so verliebt wie nie und liefert dazu eine atemberaubende Hochseil-Akrobatik in den Armen ihres Thomas dazu. Waghalsige Purzelbäume, verliebte Blicke, herzliche Liebkosungen, eindeutig zweideutiges Stellungsspiel und sogar ein Kuss inklusive. Alles immer mit dem Wiener Happel Stadion im Hintergrund.

Am Freitag rockte Helene Fischer die "Goldene Henne". Jetzt stürmt sie die Charts. © APA/dpa/Hendrik Schmidt

"Ich trage in Wien rückenfrei!"

"Da hängen so viele schöne Erinnerungen dran!" erklärt Helene ihr 5:31-minütiges Wiener Video-Herzbeben und gibt damit auch den ersten großen Einblick in ihren Tourfilm, Dafür hatte sie ja am 11. Juli nicht nur eine einzigartige 360-Rundum-Bombast-Show im Happel Stadion mit dabei, sondern auch dutzende Kameras. Die filmten nicht nur die große Liebesshow mit ihrem Thomas, sondern auch ein Malheur. Bei "Fehlerfrei" riss ihr der Reißverschluss vom knappen Kleidchen. "Ich trage in Wien rückenfrei!"

So verliebt hat sich Helene Fischer noch nie gezeigt. © YouTube

Helene Fischer und ihr Thomas liefern auch eindeutig zweideutige Szenen. © YouTube

Deutlich bedeckter wird man sie wohl bei ihren nächsten Österreich-Konzerten erleben. Am 11. und 12. Dezember rockt Helene ja das Ski-Opening in Schladming.