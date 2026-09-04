Michael Mittermeier: Seelenstrip bei Ö3

Privat wie nie: Der Comedian spricht mit Claudia Stöckl über seine Wien-Projekte und die schwierigste Zeit in seinem Leben.

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Als einer der erfolgreichsten Comedians im deutschsprachigen Raum hat Michael Mittermeier im Laufe seiner Karriere fast alles erreicht, was man sich vorstellen kann. In einem hochemotionalen Radio-Interview im Ö3-"Frühstück bei mir" sprach der bayerische Publikumsliebling nun ganz offen über seine neuesten Projekte in Wien, seinen harten Weg aus der Selbstsabotage und einen tiefen, unheilbaren Seelenschmerz.

Dabei blickte er nicht nur auf seine glorreiche Karriere zurück, sondern gab auch sehr private Einblicke in sein Familienleben und seine gesundheitlichen Kämpfe.

Ein kleines Vermögen für das Wiener Herzensprojekt

Nachdem der bayerische Comedian auf den ganz großen Bühnen in New York, London, Kapstadt und Dublin gefeiert wurde und vor Millionen Zuschauern im Fernsehen auftrat, widmet er sich nun mit voller Leidenschaft der Nachwuchsförderung. Sein im Wiener Cafe Prückel beheimateter "Lucky Punch Comedy Club" startet nach einem erfolgreichen Soft-Opening im April mit rund 60 absolvierten Shows und rund 5.000 verkauften Tickets nun in die erste volle Saison.

"Lucky Punch" in Wien. © Facebook

Für dieses Projekt hat der Künstler finanziell tief in die Tasche gegriffen und den Gegenwert eines kleinen Einfamilienhauses in den Club investiert. Bis das Projekt schwarze Zahlen schreibt, wird es laut seinen Schätzungen noch etwa vier Jahre dauern. Reich könne man bei einer behördlich genehmigten Kapazität von 160 Plätzen ohnehin nicht werden, doch das primäre Ziel von ihm und seiner Ehefrau Gudrun sei es stets gewesen, junge Talente zu fördern und der Stand-up-Szene eine feste Heimat in Wien zu bieten.

Kampf gegen Schmerzen und die Erziehung zur Leistung

Neben den geschäftlichen Herausforderungen sprach der Künstler im Interview auch über die extremen Schattenseiten seines jahrzehntelangen Erfolgs. Über einen Zeitraum von 20 Jahren machten ihm massive Rückenprobleme schwer zu schaffen, die ihn im Alltag und auf der Bühne begleiteten. Trotz zweier operativer Eingriffe schonte er sich lange Zeit nicht, bis er schließlich durch konsequente tägliche Rückenübungen den Weg in die Schmerzfreiheit fand.

Dieser unbarmherzige Umgang mit dem eigenen Körper resultierte auch aus einem tief verankerten Leistungsdenken, das ihm bereits in der Kindheit anerzogen wurde. Der bayerische Publikumsliebling bezeichnete sich selbst als extremen Typen für Selbstsabotage, aus dem er erst mithilfe einer professionellen Therapie herausfand:

Sein Vater erzog ihn streng nach dem Prinzip, dass im Leben nur Leistung zählt.

Er funktionierte jahrzehntelang wie ein unermüdliches Zirkuspferd auf der Bühne.

Dem Vater gibt er heute jedoch keine Schuld, da dieser als Nachkriegskind selbst so geprägt war.

Erst durch eine Therapie lernte er, dieses ungesunde Verhaltensmuster abzulegen.

Unheilbarer Verlust: Ein ewiges Loch im Herzen

Ein besonders berührender Moment des Gesprächs war die Schilderung seiner Vaterrolle und das tiefe Familienglück mit Tochter Lilly, die kürzlich erfolgreich ihren Schulabschluss absolviert hat. Sie sei zu einem wunderbaren Menschen herangewachsen, der sich nun in verschiedenen Lebensbereichen ausprobieren möchte, worüber die Eltern überglücklich sind.

Doch hinter diesem Familienglück verbirgt sich eine tragische Vorgeschichte, die den Künstler und seine Ehefrau Gudrun bis heute tief bewegt. In der Zeit zwischen 2001 und 2007 musste das Paar insgesamt vier schmerzhafte Fehlgeburten verkraften, bevor Tochter Lilly schließlich gesund zur Welt kam. Diese Verluste haben bei dem Vater tiefe Wunden hinterlassen, die niemals ganz verheilen werden. Er gestand mit zitternder Stimme, dass er bis heute ein Loch in seinem Herzen trägt, das niemals wieder zugehen wird.

Trotz aller Schicksalsschläge blickt der Künstler positiv in die Zukunft und verspürt auch im fortgeschrittenen Alter noch immer die pure Lust am Leben und an der Comedy. Inspiriert von großen Vorbildern wie Jerry Lewis, möchte er auch im hohen Alter noch vor Energie strotzen und dem Publikum ein Lächeln ins Gesicht zaubern.