Millionenschwer! Thorsten Legat enthüllt Vermögen

Der ehemalige Fußballprofi überrascht die Öffentlichkeit mit einer verblüffenden Enthüllung über sein Privatvermögen. In einer Show sprach der einstige Sport-Star offen über sein gigantisches Immobilien-Portfolio und wie er sich dieses aufgebaut hat.

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Während viele Thorsten Legat heute primär aus verschiedenen TV-Formaten kennen, hat sich der Sportler abseits der Kameras ein beachtliches finanzielles Standbein geschaffen. Seine finanzielle Unabhängigkeit verdankt er dabei einer eiserne Disziplin, die bereits in seiner frühesten Jugend begann.

Bereits im Alter von 16 Jahren kaufte er seine allererste Immobilie. Um diesen ersten großen Schritt zu wagen, musste er damals sogar Schulden aufnehmen, die er in der Folgezeit diszipliniert abbezahlte. Dies legte den Grundstein für eine beispiellose Investment-Karriere, die er parallel zu seiner sportlichen Laufbahn vorantrieb.

Später kam mit dem Profi-Fußball das ganz große Geld. Insgesamt 16 Jahre lang spielte er in der deutschen Bundesliga auf absolutem Top-Niveau, unter anderem für namhafte Traditionsvereine. In dieser aktiven Zeit verdiente er als Profi-Kicker nach eigenen Angaben Millionen, die er jedoch nicht unüberlegt ausgab.

Das Monopoly-Prinzip als Erfolgsrezept

Heute blickt der ehemalige Sportler stolz auf ein beachtliches Portfolio von insgesamt 84 Immobilien, die über die ganze Welt verteilt sind. Dabei verfolgt er eine klare und einfache Anlagestrategie, die er mit dem bekannten Brettspiel-Klassiker vergleicht. Seiner Meinung nach sollte man, wenn man einmal mit Immobilien anfängt, wie bei Monopoly eigentlich sehr, sehr viele Häuser besitzen, um langfristig erfolgreich zu sein.

Für diesen beachtlichen Erfolg hat er nach eigenen Worten extrem schwer gearbeitet und hart gekämpft. Neidern und Kritikern begegnet der einstige Profi-Kicker heute nur noch mit einem müden Lächeln. Missgönner und Hater seien ihm völlig egal und würden ihm sprichwörtlich den Buckel runterrutschen.

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Dank an seine Ehefrau Alexandra

Besonders wichtig ist ihm in diesem Zusammenhang der Rückhalt seiner Familie. Vor allem seine Ehefrau Alexandra, mit der er seit vielen Jahren glücklich verheiratet ist, spielte eine entscheidende Rolle bei der Absicherung des Vermögens. Er weiß genau, was er an ihr hat, und betont dankbar, dass sie ihm tatkräftig dabei geholfen hat, dieses Imperium aufzubauen.

Mit dieser unerwarteten Offenbarung zeigt der einstige Bundesliga-Profi, dass hinter der oft lauten Reality-TV-Fassade ein cleverer Geschäftsmann steckt, der seine Schäfchen schon vor Jahrzehnten ins Trockene gebracht hat.