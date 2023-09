Jeanette Biedermann zurück im Studio: 'Ich nehme neue Musik auf'

Pop-Prinzessin Jeanette Biedermann ist zurück.

Lange war es ein wenig ruhig im die deutsche 2000er-Pop-Prinzession Jeanette Biedermann, doch nun meldet sich die 43-Jährige via Posting zurück und verkündet freudig: 'Zurück im Studio! #???? #❤️ Wir sind fleißig und nehmen gerade schöne, neue Musik für euch auf.' Man darf also gespannt sein was die Fans da erwarten wird, Biedermann war jedenfalls die Pop-Sensation der 2000er, nach ihrem Ausstieg in der Kult-Soap GZSZ folgten dutzende, erfolgreiche Pop-Songs. Von 'Hold the Line' bis zu ' Rock my Life' - Biedermann wusste ihr Publikum stets zu begeistern.

Erfindet sich Biedermann neu?

Welche Musikrichtung Jeanette allerdings einschlagen wird, ist derzeit noch ein kleines Geheimnis - Ob sie der Popmusik treu bleibt oder einen Genrewechsel andenkt ist bislang noch nicht bekannt und auch der weitere Text ihres Comeback-Postings lässt diese Frage unbeantwortet: Was würdet ihr euch wünschen? Welche Themen würdet ihr gerne mal hören in einem Lied? Was bewegt euch gerade? Bin mal gespannt, ob sich das damit deckt, was wir gerade machen. #???? - Biedermann will sich derzeit also noch nicht 100% bekennen, man darf gespannt sein.