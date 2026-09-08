Nach Ehe-Aus: Carpendales in Wien gesichtet

Es ist die überraschendste Promi-Trennung des Jahres: Annemarie und Wayne Carpendale gehen nach fast zwei Jahrzehnten getrennte Wege. Trotz des Liebes-Aus zeigten sich die beiden nun gemeinsam in einem Hotelzimmer in Wien. Abends wollen sie dann in der Wiener Hofburg Seite an Seite moderieren.

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Nach 19 gemeinsamen Jahren ist alles aus und vorbei. Das einstige Traumpaar der deutschen Showbranche, Annemarie und Wayne Carpendale, hat sich offiziell getrennt. Die traurige Nachricht kam für die Öffentlichkeit überraschend, obwohl das Paar bereits seit Anfang des Jahres kein Liebespaar mehr ist. Inzwischen gibt es im Leben des Moderators sogar schon eine neue Frau, die er statt seiner Ehefrau küsst. Doch statt Schlammschlacht und Rosenkrieg beweisen die beiden nun, wie harmonisch eine Trennung im Rampenlicht ablaufen kann. Sie reisten gemeinsam nach Österreich und teilen sich sogar ein Zimmer.

In einem gemeinsamen Statement auf Instagram erklärten die beiden ihren Fans den ungewöhnlichen, aber für sie absolut friedlichen Weg: "Für uns fühlt sich dieser Weg gerade richtig an, ohne Drama und ohne dass wir heute schon wissen müssen, wie morgen aussieht."

Gemeinsamer Auftritt in der Wiener Hofburg

Grund für den Aufenthalt in der Bundeshauptstadt ist ein wichtiger beruflicher Termin. Die Carpendales moderieren gemeinsam die hochkarätige Charity-Gala "Kids Future Unlocked 2026" zugunsten der Kinderkrebsforschung in der Wiener Hofburg. Der Veranstalter des Events bestätigte den gemeinsamen Auftritt gegenüber BILD.

Aus dem Hotel "The Guesthouse Vienna" in bester Wiener Innenstadtlage meldete sich die Moderatorin am späten Montagabend sichtlich berührt bei ihren Fans. Sie postete Videos aus dem Zimmer und versah diese mit einem weinenden Emoji. Die emotionale Achterbahnfahrt des Tages ging an ihr nicht spurlos vorbei: "Crazy Tag", schrieb sie. Ein weiteres Video folgte direkt aus dem Zimmer um 1:51 Uhr nachts. Dabei sieht man die gemeinsame Vorbereitung auf die Moderation am Laptop. Das Bett teilten sie sich. "Wir freuen uns jetzt erstmal darauf, die St. Anna Kinderkrebsforschung zu unterstützen", schrieb sie zu einem Selfie.

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Am Dienstagvormittag wurde der Moderator vor dem Hotel gesichtet, wie er bei über 30 Grad lässig mit Kopfhörern durch die Wiener Innenstadt schlenderte. Angesprochen auf das Ehe-Aus gab er sich wortkarg, aber gefasst: "Dazu ist alles gesagt."

Hinter den Kulissen des Hotelzimmers unweit der Hofburg bereiteten sich die beiden hochprofessionell vor. Der Roomservice lieferte dazu eine stärkende Mahlzeit: Salat, Schnitzel und Pommes sowie zwei Flaschen Wasser standen auf dem Tisch. Das Paar funktionierte jahrelang nicht nur privat, sondern auch als extrem erfolgreiches Werbe- und Businessteam. So standen sie noch im Frühling dieses Jahres – als die Trennung hinter den Kulissen bereits vollzogen war – gemeinsam für den TV-Werbespot eines Fitnessunternehmens vor der Kamera. Neben den geschäftlichen Beziehungen bleibt auch privat eine wichtige Verbindung bestehen: Die beiden bewohnen weiterhin ihr gemeinsames Haus in München, in dem sie mit ihrem geliebten Sohn leben.

Top-Stars bei Hofburg-Gala

Bei der Spendengala, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden wird, haben sich laut der Website der Spendenorganisation internationale Top-Stars wie Bryan Adams, Christoph Waltz und Kim Antonelli angekündigt. Auch Toto Wolff, Roger Federer und Ralf Ragnick stehen auf der exklusiven Liste der Unterstützer.