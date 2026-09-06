"Du bist zu dünn!" – Sorge um Florian Silbereisen

Vor einem Überraschungsauftritt bei der Kult-Band Brings schlugen die Fans von Florian Silbereisen Alarm. Unter einem aktuellen Instagram-Posting mischen sich besorgte Kommentare über seine Gesundheit.

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Deutschland. Am Samstag feierten die Kölner Mundart-Rocker von Brings ihr 35-jähriges Bestehen mit einem kostenlosen Konzert vor dem Kölner Dom. Rund 5.000 Fans kamen, um Hits wie "Su lang mer noch am Lääve sin" und "Poppe, Kaate, Danze" zu hören. Die 1990 als Rockband gestartete Truppe um die Brüder Peter und Stephan Brings feierte dabei mit einem ganz besonderen Gast: Florian Silbereisen (45) stand plötzlich mit einem Rock-Akkordeon auf der Bühne, um seinen musikalischen Freunden zu gratulieren.

Fans in großer Sorge

Doch während der Auftritt vor Ort für Begeisterung sorgte, steht für die Fans auf Instagram ein anderes Thema im Fokus: die Gesundheit des 45-Jährigen. Der Moderator hatte sich mit einem Posting zu Wort gemeldet und seine Strapazen vor dem Kölner Abend offenbart: "Geschafft! Wir waren pünktlich zum Soundcheck vor Ort. Gleich nach der 'Goldenen Henne' sind wir in der Nacht losgefahren." Er gab zwar zu, noch "ein bisschen müde" zu sein, freute sich aber auf die Show.

Warnung vor zu viel Stress

Für manche seine Anhänger war das Posting jedoch ein Weckruf. In den Kommentaren häufen sich die Reaktionen, die sich direkt auf den körperlichen Zustand des TV-Stars beziehen. "Florian - du bist zu dünn. Achte auf dich und deine Gesundheit", lautet einer der Kommentare. Ein anderer Fan schreibt besorgt: "Mein lieber Florian...du schaust sehr erschöpft aus, bitte achte mehr auf deine Gesundheit." Viele Follower fordern ihn auf, dringend kürzerzutreten: "Du bist ja immer unterwegs, du musst dich auch mal ausruhen mache mal eine Pause."

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Mitleid mit vollem Terminkalender

Die Community sieht die Ursache in seinem engen Zeitplan. "Das fällt wohl Jeden auf ,wie dünn er geworden ist, nicht leicht wochenlang auf Sendung vorzubereiten und nebenbei in der ganzen Welt fürs Traumschiff herumfliegen", fasst ein User das Arbeitspensum des Entertainers zusammen.

Trotz der musikalischen Liebeserklärung der Brings-Brüder an ihren langjährigen Weggefährten auf der Bühne, bleibt nach dem Konzert-Wochenende vor allem der dringende Appell seiner Fans hängen: "Pass bitte gut auf dich auf! Wir brauchen dich noch länger!"