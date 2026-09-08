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Kult-Rapper Sido lüftet sein Liebesgeheimnis

Sido
© Redferns
Rapper Sido hat sein Liebesgeheimnis gelüftet: In einem Livestream machte der 45-Jährige bekannt, dass er wieder fest vergeben ist.
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Der Musiker, der bürgerlich Paul Würdig heißt, verriet seine neue Beziehung in einem TikTok-Livestream des 48-jährigen Streamers Max Schradin. Seine neue Lebensgefährtin heißt Lilly, ist 25 Jahre alt und lässt das Herz des Rappers seit einigen Monaten höherschlagen, berichtet die "Bild"-Zeitung. Sido nannte sie in dem Stream bereits liebevoll seine "Frau" und scherzhaft "Frauchen". Die dunkelhaarige Frau mit fein geschnittenem Gesicht sowie Tätowierungen an Armen und Hals erschien mehrmals im Hintergrund der Übertragung. Während der gemeinsamen Aktion mit Internet-Stars wie MontanaBlack, Zarbex, Trymacs und Marc Eggers verkündete der Rapper an Tag drei: "Ich schaffe einfach keine vier Tage mit euch (...) Ich fahre jetzt nach Paris, mache mir einen schönen Tag mit Frauchen."

Rapper Sido und seine Lilly
Rapper Sido und seine Lilly © Twitch

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Bereits im März dieses Jahres zeigten sich die beiden sehr vertraut. Bei einem Konzert von Sarah Connor in Berlin kuschelten, tuschelten und küssten sich der Rapper und Lilly in einer Loge.

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Sido, Charlotte Würdig
Sido, Charlotte Würdig © Getty Images, WireImage.com/Getty

Mit Lilly wächst auch der Patchwork-Club des Künstlers weiter. Er hat zwei Söhne im Alter von 10 und 13 Jahren mit seiner 48-jährigen Ex-Ehefrau Charlotte Engelhardt sowie eine knapp zwei Jahre alte Tochter mit seiner Ex-Freundin Georgina Stumpf. Charlotte hatte Georgina vor der Geburt des Babys bei sich aufgenommen, nachdem sich der Rapper von ihr getrennt hatte. Im Sommer verbrachten alle drei Frauen und die Kinder sogar gemeinsam einen Urlaub.

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