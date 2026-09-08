Erste Proben
Bei 30 Grad: Beatrice Turin in Weihnachts-Stimmung
Beatrice Turin blickt voller Vorfreude auf das bevorstehende Fest und erklärte: "Es ist wieder so weit, die Vorbereitungen für mein 5. Christmas Melody Konzert starten wieder. Holt euch die Tickets auf Wien Ticket für den 28.11.2026 im Quartier Wolkersdorf". Bei sommerlichen 30 Grad am Pool probt sie bereits gemeinsam mit Mister Austria Christopher Dengg für die bevorstehende Xmas-Show.
Zahlreiche Gast-Stars auf der Bühne
Bei dem Auftritt werden wieder zahlreiche Gast-Stars mitwirken. Allen voran stehen Sänger Lucas Fendrich sowie Artistin Maria Gschwandtner und zahlreiche weitere Künstler gemeinsam mit ihr auf der Bühne.
Vorverkauf für das Konzert gestartet
Das Event findet am Samstag, 28. November 2026, im Quartier Wolkersdorf statt. Interessierte können sich ihre Karten für die Veranstaltung ab sofort sichern. Die Tickets für das Event sind auf Wien-Ticket zum Vorverkaufspreis von 29 Euro erhältlich.
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