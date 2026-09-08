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Erste Proben

Bei 30 Grad: Beatrice Turin in Weihnachts-Stimmung

Christopher Dengg und Beatrice Turin
© Privat
Beatrice Turin bereitet sich bereits auf Weihnachten vor. Die Künstlerin startet die Proben für ihr fünftes "Christmas Melody" Konzert.
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Beatrice Turin blickt voller Vorfreude auf das bevorstehende Fest und erklärte: "Es ist wieder so weit, die Vorbereitungen für mein 5. Christmas Melody Konzert starten wieder. Holt euch die Tickets auf Wien Ticket für den 28.11.2026 im Quartier Wolkersdorf". Bei sommerlichen 30 Grad am Pool probt sie bereits gemeinsam mit Mister Austria Christopher Dengg für die bevorstehende Xmas-Show.

Christopher Dengg und Beatrice Turin
Christopher Dengg und Beatrice Turin © Privat

Zahlreiche Gast-Stars auf der Bühne

Bei dem Auftritt werden wieder zahlreiche Gast-Stars mitwirken. Allen voran stehen Sänger Lucas Fendrich sowie Artistin Maria Gschwandtner und zahlreiche weitere Künstler gemeinsam mit ihr auf der Bühne.

Christmas Melody
Christmas Melody © Hersteller

Vorverkauf für das Konzert gestartet

Das Event findet am Samstag, 28. November 2026, im Quartier Wolkersdorf statt. Interessierte können sich ihre Karten für die Veranstaltung ab sofort sichern. Die Tickets für das Event sind auf Wien-Ticket zum Vorverkaufspreis von 29 Euro erhältlich.

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