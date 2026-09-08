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Lucia Sisic (†22)

Das Herz! Das lange Leiden der Miss Austria

Miss Austria Lucia Sisic
© Andreas Tischler / Vienna Press
Österreich trauert um eine junge Beauty-Queen: Die amtierende Miss Austria Lucia Sisic ist im Alter von gerade einmal 22 Jahren gestorben.
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oe24 berichtete bereits Montagabend über den plötzlichen Tod von Miss Austria Lucia Sisic. Die 22-Jährige verstarb völlig überraschend und hinterlässt nicht nur bei ihrer Familie eine tiefe Lücke, sondern auch bei zahlreichen Freunden und Wegbegleitern. In den sozialen Netzwerken ist die Anteilnahme groß. Familienfreund Miroslav Piplica verabschiedete sich mit den Worten "Unsere Lucia ist gegangen, viel zu früh und für immer". Wenig später kondolierten auch die Verantwortlichen der Miss-Austria-Wahl. In einem Statement hieß es, dass sie als wundervolle junge Frau in Erinnerung bleiben werde und das Mitgefühl ihrer Familie, ihren Freunden sowie allen nahestehenden Menschen gelte.

Lucia Sisic mit ihrer Mama
Lucia Sisic mit ihrer Mama © Andreas Tischler / Vienna Press

Schwere Krankheitsgeschichte von Lucia Sisic

Hinter dem bildhübschen Fassade der Verstorbenen lag eine schwierige gesundheitliche Geschichte. Die kroatisch-stämmige Wienerin kam mit einem Herzklappenfehler zur Welt und musste sich im Laufe ihres Lebens insgesamt sieben Eingriffen am Herzen unterziehen. Besonders dramatisch verlief eine Operation im Jahr 2017: Lucia musste wiederbelebt werden, verbrachte mehrere Monate im Krankenhaus und musste aufgrund von Nervenschäden neu laufen lernen. Dennoch war die bildhübschen Miss immer guten Mutes und versuchte anderen Menschen Mut zu machen und Hoffnung zu geben. Nach ihrem bislang letzten Eingriff Ende 2025 zeigte sie sich bei Instagram erleichtert und schrieb: "Ich habe nun auch meinen 7. Eingriff hinter mir und bin überglücklich, dass ich nun offiziell – hoffentlich für ein paar Jahre – eine Pause haben darf". Etwas mehr als ein halbes Jahr später verstirbt Lucia unerwartet.

Lucia Sisic und Christopher Dengg
Lucia Sisic und Christopher Dengg © Andreas Tischler / Vienna Press

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Erst im Januar 2024 wurde sie in der Wiener Lugner City zur Miss Vienna gewählt, bevor im September 2024 der Sieg bei der Wahl zur Miss Austria folgte. Da anschließend keine weitere Wahl stattfand, blieb sie bis zu ihrem Tod amtierende Titelträgerin. Ihren letzten öffentlichen Auftritt als Miss absolvierte Lucia vor über einem Jahr beim 40-Jahr-Jubiläum im Wiener Café Stein. Danach war sie vor allem auf ihrem Instagram-Account aktiv.

Noch vor wenigen Wochen teilte sie Urlaubsbilder aus Bosnien und Herzegowina mit ihren Followern. "Zlatni trenuci" ("Goldene Momente") schrieb sie zu ihrem letzten Posting. Auch Mister Austria Christopher Dengg zeigte sich gegenüber oe24 tief getroffen und erklärte: "Sie war wie eine Schwester für mich." Auch Miss Europe Beatrice Turin ringt im oe24-Interview mit den Tränen. "Ich kann es noch immer nicht glauben. Sie wird für immer in unseren Herzen bleiben", schluchzt Bea.

Lucia Sisic und Beatrice Turin
Lucia Sisic und Beatrice Turin © Andreas Tischler / Vienna Press

Woran Lucia genau gestorben ist, wurde bislang nicht öffentlich bekannt gegeben.

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