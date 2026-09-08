Tod von Miss Austria rückt Herzklappenfehler in den Fokus

Der plötzliche Tod von Miss Austria Lucia Sisic mit nur 22 Jahren erschüttert das Land. Die junge Frau litt laut eigenen Aussagen mit "einem Problem der Herzklappe", einer Krankheit, die viele Menschen betrifft.

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Wien. Die amtierende schönste Frau Österreichs wurde gerade einmal 22 Jahre alt. Miss Austria Lucia Sisic, die im Jahr 2024 zur Beauty-Queen gewählt wurde, verstarb dieser Tage viel zu jung. Laut eigenen Angaben kämpfte die Wienerin seit ihrer Geburt mit "einem Problem der Herzklappe". Insgesamt sieben Operationen am Herzen musste sie über sich ergehen lassen, die letzte davon erst letzten Winter. Danach teilte sie auf Instagram noch ein Gesundheits-Update und freute sich über den erfolgreichen Eingriff. Ihr tragisches Ableben rückt nun jene Krankheit in den Fokus, an der auch hierzulande unzählige Menschen leiden.

Leben mit angeborenem Herzfehler

Laut dem Portal "herzstiftung.de" handelt es sich bei einem Herzfehler um eine "angeborene Fehlbildung" des Herzens oder seiner Gefäße, wie etwa Erkrankungen von Herzklappen. Es sind die häufigsten angeborenen Organfehlbildungen des Menschen, die sich in Art und Schweregrad stark unterscheiden. Dank des medizinischen Fortschritts erreichen heute über 90 Prozent der betroffenen Neugeborenen das Erwachsenenalter. Das Portal "universimed.com" berichtet, dass in Österreich schätzungsweise 20.000 bis 30.000 Menschen als "Erwachsene mit angeborenem Herzfehler" (EMAH) leben. Exakte nationale Daten fehlen jedoch mangels Register. Die Patientengruppe wird zudem immer älter: Die größte Zunahme verzeichnet die Gruppe der über 50-Jährigen.

Wenn Herzklappen nicht richtig arbeiten

Das menschliche Herz pumpt täglich bis zu 10.000 Liter Blut durch die Gefäße. Die vier Herzklappen funktionieren dabei wie Ventile und sorgen für einen geordneten Blutfluss. "Bei einem Herzklappenfehler liegt eine Funktionsstörung einer oder mehrerer Herzklappen vor. Wenn die Herzklappe nicht mehr richtig schließt, handelt es sich um eine Klappeninsuffizienz, bei der das Blut in die falsche Richtung fließen kann. Liegt eine Verengung vor, gelangt nur noch eine verminderte Menge Blut durch die Herzklappe", sagt Prof. Dr. Ilka, Chefärztin für Kardiologie, Rhythmologie und Angiologie am Helios Klinikum Pforzheim gegenüber dem Magazin "helios-gesundheit".

Symptome und Behandlung des Defekts

Die Erkrankung bleibt oft lange unbemerkt, da Beschwerden erst spät auftreten. Zu den typischen Symptomen zählen Luftnot, Herzrhythmusstörungen, Wassereinlagerungen, Brustschmerz, Schwindel oder Ohnmacht. Das Abhören des Brustkorbs liefert erste Hinweise, ein Ultraschall bestätigt den Verdacht schließlich. Abhängig vom Schweregrad reicht die medizinische Behandlung von Tabletten über Katheterverfahren bis hin zu einem kompletten Klappenersatz. Am häufigsten tritt im Erwachsenenalter eine Verengung der Aortenklappe in der linken Herzhälfte auf, während Defekte der Pulmonalklappe meist schon im Kindesalter vorkommen.