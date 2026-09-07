Die niederösterreichische Polizei bittet in einem Fall von Verdacht der Kindesentziehung sowie des Quälens und Vernachlässigens unmündiger, jüngerer oder wehrloser Personen um Hinweise.

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Am Montag wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Krems Lichtbilder einer 53-Jährigen und ihrer Tochter veröffentlicht. Die Minderjährige war laut einer Aussendung zuletzt in einem Krankenhaus untergebracht und ist seit dem 21. August von dort abgängig.

Video zum Thema Mädchen verschwunden: Polizei fahndet nach Mutter © oe24

"Den bisherigen Ermittlungen zufolge kann davon ausgegangen werden, dass die beiden gemeinsam an einem Ort aufhältig sind", teilte die Polizei mit. Die 53-Jährige habe keinen aufrechten Wohnsitz in Österreich, hieß es. Weitere Details wurden auf Anfrage nicht bekanntgegeben. Sachdienliche Hinweise zur Auffindung der Verdächtigen und ihrer Tochter wurden an das Landeskriminalamt Niederösterreich, Assistenzbereich Fahndung (Tel.: 059133-30-3333), erbeten.