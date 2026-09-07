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Ungar verhaftet

Vergewaltiger lauerte vor der Oper

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Die Wiener Staatsoper ist nachts eindrucksvoll beleuchtet, Autos parken davor.
© Getty Images
Über eine Nachtschwärmerin auf dem Heimweg wollte ein Ungar (38) herfallen - um 4 Uhr in der Früh vor der Staatsoper. Das Opfer und Zeugen konnten den Mann überwältigen.
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Wien.So viel gab die Polizei über den Vorfall bekannt: Eine Frau Mitte 20 war nach dem Fortgehen in einem Innenstadt-Club auf dem Heimweg, als sie bei der Staatsoper im Bereich der Operngasse und der Philharmonikerstraße von einem Mann überfallen wurde: Der Angreifer, der in den dortigen Arkaden gelauert haben dürfte, umklammerte das Opfer von hinten und versuchte, sie zu vergewaltigen.

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Womit der Ungar nicht gerechnet hatte - die junge Frau setzte sich vehement und erfolgreich mit Schlägen und Tritten zur Wehr, worauf der mutmaßliche Sexualstraftäter zu flüchten versuchte. Das Opfer rannte ihm hinterher und konnte den 38-Jährigen mit Hilfe von Passanten in der Akademiestraße bei den Ringstraßen Galerien&nbsp;stoppen, überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Nach der vorläufigen Festnahme des 38-Jährigen übernahm das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum-Ost, die Ermittlungen. Der Tatverdächtige zeigte sich nicht geständig und wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht. Weitere Ermittlungen sind im Gange.

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