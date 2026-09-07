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Waffe an Schläfe

Tankwart bei Überfall mit Kopfschuss bedroht

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Polizeieinsatz nach Tankstellenüberfall in Wels.
© laumat.at
Ein Masken-Mann überfiel Sonntagabend eine Tankstelle in Wels-Neustadt. Laut Polizei bedrohte der Täter mehrere Personen mit einer Waffe, schockte den Tankwart und erbeutete Bargeld. 
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OÖ. Der bisher unbekannte Täter drang gegen 20.20 Uhr durch einen Hintereingang in die Tankstelle. Im Lager traf er auf zwei Taxifahrer und bedrohte sie mit einer Schusswaffe. Danach forderte er von ihnen die Herausgabe des Tresorschlüssels und setzte einem der beiden die Waffe an den Kopf. Da die jedoch keine Mitarbeitenden der Tankstelle waren, marschierte der Täter weiter in den Verkaufsraum.

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Alarmfahndung nach Tankstellenüberfall in Wels erfolglos.
Alarmfahndung nach Tankstellenüberfall in Wels erfolglos. © laumat.at

Dort angelangt, repetierte der Masken-Mann die Waffe theatralisch und zum Untermauern seiner Drohung durch und forderte den 22-jährigen Tankwart durch Ansetzen der an die Schläfe auf, die Kassa zu öffnen.

Nachdem der Räuber das Bargeld an sich genommen hatte, flüchtete er. Der Mitarbeiter drückte den Alarmknopf und forderte die eintreffenden Kunden auf, den Notruf zu wählen. Die sofort eingeleitete Fahndung blieb bis Montagvormittag aber ohne Erfolg.

Gesucht wird nach einer rund 1,70 Meter großen Person. Sie trug eine schwarze Hose, eine dunkelblaue Jacke mit Kapuze sowie schwarze Schuhe mit weißer Sohle.

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