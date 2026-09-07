Senior verletzt
Opa und Enkel crashten mit Sommerrodel in Kuh
Tirol. Passiert ist der "skurrile Unfall" (Wording in der Polizeiaussendung) am Samstagnachmittag: Ein 65-jähriger Einheimischer war gegen 16.00 Uhr in Mieders im Bezirk Innsbruck-Land zusammen mit seinem vierjährigen Enkelkind auf der Sommerrodelbahn talwärts unterwegs gewesen, als plötzlich eine Kuh auftauchte und dann direkt auf der Bahn stand.
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Der Senior konnte jedenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte voll in das Tier. Der Mann erlitt bei der Kollision Verletzungen, fuhr aber mit dem unverletzten Enkel noch bis zur Talstation fort. Beide wurden ärztlich versorgt und in die Innsbrucker Klinik gebracht. Die Kuh dürfte den Crash unbeschadet überstanden haben.
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