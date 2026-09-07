Opa und Enkel crashten mit Sommerrodel in Kuh

Ein 65-jähriger Tiroler und sein Enkel (4) krachten bei der Talfahrt im Stubaital mit einer Kuh, die plötzlich auf der Rodelbahn stand.

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Tirol. Passiert ist der "skurrile Unfall" (Wording in der Polizeiaussendung) am Samstagnachmittag: Ein 65-jähriger Einheimischer war gegen 16.00 Uhr in Mieders im Bezirk Innsbruck-Land zusammen mit seinem vierjährigen Enkelkind auf der Sommerrodelbahn talwärts unterwegs gewesen, als plötzlich eine Kuh auftauchte und dann direkt auf der Bahn stand.

Die Sommerrodelbahn in Mieders. © reizeit-tirol.at

Der Senior konnte jedenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte voll in das Tier. Der Mann erlitt bei der Kollision Verletzungen, fuhr aber mit dem unverletzten Enkel noch bis zur Talstation fort. Beide wurden ärztlich versorgt und in die Innsbrucker Klinik gebracht. Die Kuh dürfte den Crash unbeschadet überstanden haben.