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Am Ötscher

Lebensgefahr! Beliebter Wanderweg gesperrt

Ein junger Mann in Sportkleidung steht auf einem Felsen und blickt über bewaldete Berge.
© Getty Images/iStockphoto
Der Anstieg auf den Ötscher über den Rauhen Kamm in Niederösterreich ist im September komplett gesperrt. Grund dafür ist ein massiver Befall durch Borkenkäfer.
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Der beliebte Wanderweg über den Rauhen Kamm auf den Ötscher-Gipfel in Niederösterreich ist erstmals in seiner Geschichte auf ganzer Länge gesperrt. Begünstigt durch die anhaltende Trockenheit dieses Sommers hat der Borkenkäfer massiv zugeschlagen. Die Österreichischen Bundesforste erklärten gegenüber dem ORF Niederösterreich, dass die Region im Vergleich zu anderen Gebieten bisher glimpflich davongekommen sei. Dennoch schwaechten hohe Temperaturen und geringer Niederschlag die Fichten, was den Schädlingen leichtes Spiel ermöglichte.

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Komplette Sperre im gesamten September

Der Steig über den Rauhen Kamm sowie der Reitsteig zwischen Raneck und Bärenlacke im Bezirk Scheibbs bleiben den gesamten September über durchgehend dicht. Diese Sperre gilt ebenso nach Feierabend sowie an Wochenenden und Feiertagen.

Lebensgefahr durch Forstarbeiten am Steig

Die Bundesforste weisen ausdrücklich darauf hin, dass das Betreten des gesperrten Bereichs lebensgefährlich ist. Zur Aufarbeitung des Schadholzes kommt eine Seilkrananlage zum Einsatz, deren gespannte Stahlseile den Weg mehrfach kreuzen. Zusammen mit herumliegendem Holz und schweren Maschinen wird die Route zur absoluten Gefahrenzone. Ein Ausweichen auf den Winter ist wegen des steilen Geländes unmöglich.

Ausweichroute über das Ötscherschutzhaus nutzen

Wer dennoch auf den Gipfel möchte, kann weiterhin über Lackenhof und das Ötscherschutzhaus aufsteigen. Die Bundesforste bitten alle Wanderer um Verständnis für die Notwendigkeit dieser Maßnahmen.

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