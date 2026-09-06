Im Wiener Prater
E-Scooter crasht in Liliputbahn
Wien. Der Unfall vor den Augen Dutzender Zeugen im Zug und im Prater ereignete sich Sonntag kurz nach Mittag. Demnach zufolge war ein E-Scooter-Lenker mit seinem Zweirad-Flitzer bei einem Übergang nahe des Wurstelpraters über den Gleisbereich gefahren. Zur selben Zeit kam die Liliputbahn des Wegs – der Zugführer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Crash.
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Laut der Berufsrettung wurde der etwa 50-jährige Fahrer des E-Scooters leicht am Kopf verletzt, zudem erlitt er Prellungen und Abschürfungen und wurde ins Krankenhaus gebracht.
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