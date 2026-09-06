oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Im Wiener Prater

E-Scooter crasht in Liliputbahn

OR
von
Eine Liliputbahn mit Dampflok fährt durch einen grünen Wald mit vielen Fahrgästen.
© wikipedia
Der Mann auf dem E-Roller landete nach dem Zusammenprall im Spital.
OE24 auf Google bevorzugen

Wien. Der Unfall vor den Augen Dutzender Zeugen im Zug und im Prater ereignete sich Sonntag kurz nach Mittag. Demnach zufolge war ein E-Scooter-Lenker mit seinem Zweirad-Flitzer bei einem Übergang nahe des Wurstelpraters über den Gleisbereich gefahren. Zur selben Zeit kam die Liliputbahn des Wegs – der Zugführer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Crash.

Auch interessant

Raub vor Kebap-Lokal: Syrer festgenommen

Zwei Bergsteiger stürzten 15 Meter in Gletscherspalte

Rausch-Lenkerin fuhr Besen-Mann nieder

Laut der Berufsrettung wurde  der etwa 50-jährige Fahrer des E-Scooters leicht am Kopf verletzt, zudem erlitt er Prellungen und Abschürfungen und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Tankwart bei Überfall mit Kopfschuss bedroht

Totes Baby an Grenze: Ganze Familie angeklagt

Bub (8) stürzt bei Volksfest in Fahrgeschäft

Opa und Enkel crashten mit Sommerrodel in Kuh

Nackter Dealer verstellte Polizei Sicht auf Indoor-Plantage

Postraub nach einer Flasche Wodka zum Frühstück

Vergewaltiger lauerte vor der Oper

Zeitumstellung: Wann die Uhren auf Winterzeit gedreht werden

Verpatzter ÖBB-Start ins neue Schuljahr

"Bringt St. Gorgon Regen …" - Bauernregel warnt vor nassem Herbst