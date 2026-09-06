Bei U-Bahn-Station
Raub vor Kebap-Lokal: Syrer festgenommen
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Wien. Samstagnachmittag am Mariahilfer Gürtel bei der U-Bahn-Station Gumpendorfer Straße - einem Hotspot der Drogenszene: Dort soll direkt vor einem Kebap-Lokal gegenüber der U6 ein Syrer einer bisher unbekannte Frau einen 20-Euro-Schein aus der Hand gerissen und sie anschließend mit bei den Händen im Gesicht weggestoßen haben.
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Als ein 46-jähriger Zeuge, ein Serbe, einschreiten wollte und den Angreifer ansprach, soll der Araber plötzlich ein Messer gezogen und nun auch von dem Passanten die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. In weiterer Folge soll der 27-Jährige dem Gegenüber einen 10-Euro-Schein abverlangt und anschließend die Flucht ergriffen haben.
Der Serbe verständigte daraufhin die Polizei. Im Zuge einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige angehalten werden. Er wurde vorläufig festgenommen. Ein Teil des geraubten Bargeldes - nämlich 10 Euro - konnte sichergestellt werden.
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