Rausch-Lenkerin fuhr Besen-Mann nieder

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Eine mit mehr als 2 Promille schwer betrunkene Steirerin übersah einen 82-Jährigen, der mit einem Besen die Fahrbahn reinigte - und ließ den Schwerverletzten im Stich.

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Stmk. Samstagnachmittag nach 17 Uhr war ein Senior-Bewohner in Fernitz-Mellach (Bezirk Graz-Umgebung) in der Etschbachstraße damit beschäftigt, die Fahrbahn mit einem Besen zu reinigen - die davor durch Ackerarbeiten verschmutzt worden war.

Dabei übersah eine vorerst unbekannte Pkw-Lenkerin den Mann und fuhr ihn nieder. Obwohl ihr klar gewesen sein muss, was passiert war, setzte die Frau ihre Fahrt nach der Kollision fort und ließ den schwer verletzten 82-Jährigen, ohne zu helfen, zurück. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der Mann mit dem Rettungshubschrauber "Christophorus 12" ins LKH Graz geflogen.

Im Zuge der ersten Erhebungen berichtete ein Zeuge von einem Pkw, der kurz nach dem Unfall an ihm vorbeigefahren sei. Da er die Zulassungsbesitzerin des Fahrzeuges kannte, führte der Hinweis Polizisten zu einer nahegelegenen Adresse im selben Ort. Dort trafen sie eine schwer betrunkene 42-Jährige, die ebendort wohnte. Mit dem Unfallgeschehen konfrontiert, zeigte sich die Frau sofort geständig und gab zu, den Pkw zum Unfallzeitpunkt gelenkt zu haben.

Der noch vor Ort durchgeführte Alkomattest ergab einen Wert von mehr als 2 Promille. Die Beamten nahmen der Frau den Führerschein vorläufig ab. Nach Abschluss der Ermittlungen wird sie unter anderem wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr sowie des Im-Stich-Lassens eines Verletzten an die Staatsanwaltschaft Graz angezeigt. Zudem folgen Anzeigen wegen des alkoholisierten Lenkens eines Pkw und Fahrerflucht.