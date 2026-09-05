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Autolenker fuhr Bub (10) auf E-Scooter an - Fahrerflucht

E-Scooter
© Getty
Ein Zehnjähriger auf einem E-Scooter ist am Samstagvormittag in Rankweil (Bezirk Feldkirch) von einem Auto angefahren worden.
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Der Bub kam zwar nicht zu Sturz, wurde aber am rechten Knie verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert, informierte die Polizei. Der Lenker des Wagens, laut Polizei handelte es sich um einen älteren Mann, beging Fahrerflucht.

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Der Unfall trug sich gegen 10.20 Uhr im Kreuzungsbereich der Ringstraße mit der Schleife-Straße zu. Das braun-graue Auto mit Feldkircher Kennzeichen bog in die Ringstraße ein, schnitt vermutlich die Kurve und stieß gegen den Zehnjährigen. Der Lenker - er wurde als grauhaariger Mann mit Brille beschrieben - setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Allfällige Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Rankweil (Tel. 059133-8158) in Verbindung zu setzen.

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