Die wichtigsten Termine für das Schuljahr 26/27

Heuer startet das Schuljahr in Österreich zum spätest möglichen Zeitpunkt. Doch bis zu den ersten Ferien dauert es nicht lange. oe24 verschafft Ihnen den großen Überblick.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der späte Schulstart hat weitreichende Auswirkungen auf das gesamte Schuljahr und insbesondere auf den Beginn der Sommerferien im darauffolgenden Jahr. Wer sich auf eine frühe Auszeit im Sommer freut, muss sich diesmal in Geduld üben, denn das Unterrichtsjahr zieht sich spürbar in die Länge.

Lange Ferien im Herbst dank Allerseelen

Die erste echte Verschnaufpause im neuen Schuljahr lässt glücklicherweise nicht allzu lange auf sich warten. Ende Oktober stehen traditionell die Herbstferien auf dem Plan. Diese beginnen am 24. Oktober und dauern bis zum Allerseelen-Tag am 2. November. Da Allerseelen diesmal auf einen Montag fällt, verlängert sich die freie Zeit für die Schülerinnen und Schüler auf insgesamt zehn aufeinanderfolgende Tage. Eine perfekte Gelegenheit für Familien, um vor dem Winter noch einmal Kraft zu tanken.

Kurz darauf sorgt der Dezember für weitere freie Tage. Der Feiertag Maria Empfängnis am 8. Dezember fällt heuer auf einen Dienstag. Schulen haben hier die Möglichkeit, den Montag (7. Dezember) als schulautonomen Tag freizugeben und so ein langes viertägiges Wochenende zu schaffen. Kurz vor dem Jahreswechsel folgen dann die Weihnachtsferien: Sie starten am Donnerstag, dem 24. Dezember, und enden am Mittwoch, dem 6. Jänner.

Gestaffelte Semesterferien im Februar

Im Februar steht die traditionelle Erholungsphase im Winter an. Die einwöchigen Semesterferien sind auch diesmal wieder nach Bundesländern gestaffelt, um den Ansturm auf die heimischen Skigebiete zu entzerren:

1. bis 7. Februar: Wien und Niederösterreich machen den Anfang.

Wien und Niederösterreich machen den Anfang. 8. bis 14. Februar: Das Burgenland und Kärnten folgen in der zweiten Woche.

Das Burgenland und Kärnten folgen in der zweiten Woche. 15. bis 21. Februar: Oberösterreich, die Steiermark, Salzburg, Tirol und Vorarlberg bilden den Abschluss.

Nach den Semesterferien geht es zügig in Richtung Frühling. Die Osterferien finden für alle Bundesländer einheitlich vom 20. März bis zum 29. März statt. Der darauffolgende Staatsfeiertag am 1. Mai fällt diesmal leider auf einen Samstag und bringt somit keinen zusätzlichen schulfreien Tag unter der Woche.

Zentralmatura startet im Mai

Unmittelbar danach rückt für die älteren Schülerinnen und Schüler die Reifeprüfung in den Fokus. Die schriftliche Zentralmatura an den allgemeinbildenden (AHS) und berufsbildenden höheren Schulen (BHS) beginnt am Mittwoch, dem 5. Mai, mit dem Fach Deutsch. Doch bereits am nächsten Tag, Donnerstag, dem 6. Mai, wartet wegen Christi Himmelfahrt die erste Matura-Pause. Wenn die Schulen den darauffolgenden Freitag schulautonom freigeben, winkt auch hier ein langes Wochenende.

Allerdings müssen die Italienisch-Maturanten am Freitag, dem 7. Mai, dennoch in die Klassen, da an diesem Tag ihre schriftliche Prüfung stattfindet. Der weitere straffe Zeitplan der Zentralmatura sieht wie folgt aus:

5. Mai (Mittwoch): Deutsch

Deutsch 7. Mai (Freitag): Italienisch

Italienisch 10. Mai (Montag): Mathematik

Mathematik 11. Mai (Dienstag): Englisch

Englisch 12. Mai (Mittwoch): Latein

Latein 13. Mai (Donnerstag): Französisch

Französisch 14. Mai (Freitag): Spanisch sowie die Minderheitensprachen

Spanisch sowie die Minderheitensprachen 21. Mai (Freitag): Greichisch

Nach einer Pfingst-Unterbrechung wird die schriftliche Reifeprüfung schließlich am Freitag, dem 21. Mai, mit den Klausuren in Griechisch offiziell abgeschlossen.

Pfingstferien und späte Sommerferien

Die Pfingstferien umfassen mittlerweile regulär nur noch den Pfingstmontag am 17. Mai. Seit der Einführung der Herbstferien ist der Dienstag nach Pfingsten wieder ein ganz normaler Unterrichtstag, es sei denn, die jeweilige Schule gibt diesen Tag im Rahmen ihrer schulautonomen Tage frei. Ein weiterer Fixpunkt im Mai ist Fronleichnam am Donnerstag, dem 27. Mai. Auch hier ist der darauffolgende Freitag (28. Mai) ein heißer Kandidat für einen schulfreien Zwickeltag. Damit kann man im beginnenden Schuljahr insgesamt bis zu 34 schulfreie Wochentage erhalten.

Das Schulende liegt in diesem Jahr ungewöhnlich spät. In Ostösterreich (Wien, Niederösterreich und Burgenland) gibt es die Zeugnisse erst am 2. Juli. Die restlichen Bundesländer müssen sogar bis zum 9. Juli auf den erlösenden letzten Schultag warten. Das darauffolgende Schuljahr 2027/28 startet demnach ebenfalls verspätet: Am 6. September 2027 im Osten und am 13. September 2027 im Westen. Damit bleibt den Familien jedoch zumindest die volle Länge der wohlverdienten Sommerferien erhalten.