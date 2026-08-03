1.700 Kinder müssen vor Schulstart Deutsch üben

Vor dem Schulstart im Herbst müssen verhältnismäßig viele Kinder in Wien ihre Sprachkenntnisse aufpolieren. Weil der Bedarf enorm ist, hat die Stadt ihr Kursangebot stark ausgebaut.

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In Wien drücken in den Sommerferien bereits rund 1.700 künftige Taferlklassler die Schulbank. In verpflichtenden Sommerdeutschkursen sollen sie sprachlich fit für die Volksschule werden. Am Montag ist der dritte und letzte Turnus gestartet. Die kostenlosen Kurse richten sich ausschließlich an Kinder, die im Herbst mit der Volksschule beginnen und wegen mangelnder Deutschkenntnisse als außerordentliche Schüler eingestuft wurden. Seit diesem Sommer ist die Teilnahme verpflichtend.

Angebot mehr als vervierfacht

Wegen des hohen Bedarfs wurde das Angebot im Vergleich zu früheren Jahren mehr als vervierfacht. Die Kurse dauern jeweils zwei Wochen und finden in kleinen Gruppen an fünf Schulstandorten statt. Dabei wird nicht nur Deutsch geübt. Die Kinder lernen spielerisch auch Abläufe und Regeln des Schulalltags kennen.

Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (li.) im Rahmen eines Besuches der Sommerdeutschkurse im MS Bildungscampus Sonnwendviertel. © Markus Wache

35 Prozent der Teilnehmer haben Arabisch als Erstsprache. Acht Prozent sprechen zu Hause vorwiegend Türkisch, sieben Prozent Englisch. Die Umsetzung übernimmt die Bildungseinrichtung Interface Wien im Auftrag der städtischen Abteilung für Integration und Diversität.

"Deutsch ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Bildungslaufbahn und für gelungene Integration", sagt Vizebürgermeisterin und Integrationsstadträtin Bettina Emmerling (Neos). Bei einem Besuch am Bildungscampus Sonnwendviertel sprach sie mit Kindern und Eltern über die Herausforderungen vor dem Schuleintritt.

Mehrsprachige Infos für die Eltern

Vzbgmin. Bettina Emmerling im Rahmen eines Besuches der Sommerdeutschkurse und Eltern-Info-Veranstaltungen im MS Bildungscampus Sonnwendviertel © Markus Wache

Neben dem Wortschatz und der Verständigung im Alltag geht es auch darum, den Schulanfängern die Nervosität vor dem neuen Lebensabschnitt zu nehmen. "Sie lernen das neue Schulumfeld früh kennen und entwickeln ihre Deutschkenntnisse gezielt weiter. So bekommen die Kinder mehr Orientierung und Selbstvertrauen", sagt Interface-Geschäftsführerin Lejla Sirbubalo.

Erstmals gibt es heuer zusätzlich mehrsprachige Informationsveranstaltungen für Eltern. Am Bildungscampus Sonnwendviertel erhalten sie Tipps für den Schulstart und Informationen über ihre neuen Aufgaben als Erziehungsberechtigte. Der letzte Termin findet am 13. August statt. "Die Info-Veranstaltungen helfen bei der Vorbereitung und beim Einstieg in den neuen Alltag", sagt Theodora Manolakos, Leiterin der Abteilung Integration und Diversität.