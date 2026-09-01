Schulstart-Kosten: AK-Preisvergleich

Auch Stifte wurden teurer: Im Durchschnitt sind für die benötigten Schulsachen 130,94 zu bezahlen.

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Die Arbeiterkammer Steiermark hat im August die Preise von 22 Artikeln, die für den Schulstart benötigt werden, erhoben. Füllfeder, Tintenkiller, Blei-, Bunt- und Filzstiften, Uhu Stic, Deckmalkasten, Radiergummi, Collegeblock, Wachsmalstiften und Co. kosten zwischen 47,81 Euro und 249,26 Euro. Im Durchschnitt sind 130,94 zu bezahlen. Die große Bandbreite der Preise zeigt, dass Preisvergleiche bares Geld bringen können, insbesondere bei den kostenintensiveren Artikeln wie Handarbeitskoffer (zwischen 9,99 Euro und 39,99 Euro), Füllfeder (2,29 Euro bzw. 29,50 Euro), 24er-Packung-Bundstifte (3,69 Euro bzw. 26,89 Euro) und Sportbeutel (2,99 Euro bzw. 24,99 Euro). "Allerdings unterscheiden sich Ausführung und Qualität der Produkte teils deutlich", sagt Susanne Bauer, Leiterin der AK-Marktforschung.

Durchschnittlich 2,49 Prozent teurer

Gegenüber dem Vorjahr sind die Preise im steirischen Handel um durchschnittlich 2,49 Prozent gestiegen. "Es lohnt sich in allen Geschäften nach dem günstigsten Produkt zu fragen und durch Aktionen zusätzlich die Geldbörse zu schonen", so Bauer. Im Fachhandel kann man oft auch eine von der Schule zusammengestellte Einkaufsliste einfach abgeben und die Waren fertig gepackt wieder abholen.

Die Arbeiterkammer unterstützt ihre Mitglieder und deren Kinder mit geringem Familieneinkommen ab der 9. Schulstufe mit einer jährlichen Schulbeihilfe in Höhe von 300 Euro.