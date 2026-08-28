Kino-Boom lässt Besucherzahlen explodieren

Die steirischen Kinos erleben einen starken August. Blockbuster und hohe Temperaturen sorgen für deutlich mehr Besucher. Je nach Betreiber beträgt das Plus bis zu 30 Prozent.

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Steiermark. Die steirischen Kinos erleben einen besonders erfolgreichen August. Je nach Betreiber liegen die Besucherzahlen um zwölf bis 30 Prozent über dem Vorjahresniveau. Für den starken Zuwachs sorgen vor allem aktuelle Blockbuster und die hohen Temperaturen, die viele Menschen in die klimatisierten Kinos locken.

Plus von 30 Prozent gegenüber 2025

Bei den Diesel Kinos mit fünf Standorten in der Steiermark verliefen Juni und Juli zunächst eher moderat. Im August änderte sich die Situation deutlich. Laut Betreiber Wolfgang Brandner liegt das Besucherplus gegenüber dem August des Vorjahres mittlerweile bei rund 30 Prozent. Auch die Nachmittagsvorstellungen werden stärker besucht.

Neben dem aktuellen Filmangebot tragen laut den Betreibern auch die zusätzlichen Freizeitmöglichkeiten zum Erfolg bei. Moderne Kinozentren bieten neben klimatisierten Sälen und moderner Filmtechnik häufig weitere Unterhaltungsmöglichkeiten. Dazu zählen Bowling, Spielhallen und Gastronomie. Dadurch werden die Standorte auch unabhängig vom Wetter als Freizeitangebot genutzt.

300.000 Besucher bei Cineplexx erwartet

Eine positive Bilanz ziehen ebenfalls die Cineplexx-Kinos, die mit fünf Standorten in der Steiermark vertreten sind. Bis Ende August werden laut Geschäftsführer Christof Papousek voraussichtlich rund 300.000 Besucher gezählt. Im vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres waren es etwa 270.000. Das entspricht einem Zuwachs von rund zwölf bis 13 Prozent.

Bereits der Sommer 2025 war für die Branche erfolgreich. Damals trug unter anderem der Film "Das Kanu des Manitu" zu guten Besucherzahlen bei. Heuer setzt sich die positive Entwicklung fort. Vor allem das breite Filmangebot und mehrere publikumswirksame Blockbuster sorgen dafür, dass die steirischen Kinos auch an heißen Sommertagen gut besucht sind.