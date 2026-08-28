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Standard veröffentlicht Kondolenzbuch für Kriegsverbrecher Mladic

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Zwei Männer in Militäruniformen stehen im Freien, einer trägt schwarze Handschuhe und eine Schirmmütze.
© APA/AFP/PASCAL GUYOT
Auf der Online-Ausgabe des Standard ist ein Kondolenzbuch für den serbischen Kriegsverbrecher Ratko Mladic eingerichtet worden, den "Schlächter vom Balkan". Man bedauere den Fehler.
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Der Standard hat in seiner Nachricht zum Tod des serbischen Generals und Kriegsverbrechers Ratko Mladic ein Kondolenzbuch eingerichtet.

Das online-Kondolenzbuch für den im Gefängniskrankenhaus gestorbenen bosnisch-serbischen Kriegsverbrecher Ratko Mladic - er verbüßte in Den Haag eine lebenslange Gefängnisstrafe für die von ihm im Bosnien-Krieg (1992-1995) begangenen Kriegsverbrechen - sorgte für Aufregung. Kritische Kommentare wurden von der Standard-Website gelöscht, ebenso wie das Kondolenzbuch selbst.

"Es handelte sich um reines Versehen und der Fehler konnte rasch behoben werden", heißt es vom Standard auf oe24-Anfrage.

Der Unmut im Netz ist dennoch groß.

"Was ist los in der Redaktion?"

Zahlreiche User beschwerten sich über das Kondolenzbuch: "Geht's noch?" schrieb einer empört. Ein anderer kommentierte "Findet ihr das lustig?"

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Reaktionen auf Kondolenzbuch.

Die Reaktionen auf das Kondolenzbuch im Artikel zum verstorbenen Kriegsverbrecher fielen jedenfalls eindeutig aus. Die Standard-Redaktion bedauere den Fehler. Dieser sei schnell behoben worden.

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