Gästemeldungen werden in Salzburg komplett digital

Salzburg will die Gästemeldungen in Hotels und Pensionen vollständig digitalisieren. Dadurch sollen Betriebe weniger Verwaltungsarbeit haben und Tourismusdaten schneller verfügbar sein.

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Salzburg. Die An- und Abmeldung von Urlaubsgästen soll in Salzburg künftig ausschließlich digital erfolgen. Das Land will damit Hotels und andere Beherbergungsbetriebe von Verwaltungsarbeit entlasten. Gleichzeitig sollen aktuelle Daten helfen, Besucherströme und Verkehr besser zu steuern.

Derzeit müssen Hotels und Pensionen für jeden Gast mehrere Meldungen durchführen. Erfasst werden Daten für das digitale Gästeverzeichnis, die Nächtigungsabgabe sowie statistische Informationen. Ein Teil dieser Arbeiten erfolgt noch händisch und verursacht zusätzlichen Aufwand für Betriebe und Behörden.

Nur noch einmal digital erfassen

Künftig sollen Quartiergeber die notwendigen Informationen nur noch einmal digital erfassen. Anschließend werden die Daten automatisch an die jeweils zuständigen Stellen weitergeleitet. Dadurch sollen Abläufe vereinfacht und Doppelmeldungen vermieden werden.

Die Digitalisierung soll auch Vorteile für Urlauber bringen. So könnten Gäste künftig bereits vor ihrer Anreise digital einchecken. Auch das Öffi-Ticket könnte schon vor dem Eintreffen im Quartier ausgestellt werden.

Ein weiterer Vorteil sind die schneller verfügbaren Tourismusdaten. Bislang benötigen Erhebung und Auswertung eine gewisse Zeit. Künftig soll das Land nahezu in Echtzeit erkennen können, wie sich Besucherströme entwickeln. Diese Informationen könnten beispielsweise bei der Verkehrssteuerung sowie bei der Organisation von An- und Abreisen genutzt werden.

Digitale Gästemeldung soll 2027 in Kraft treten

Die dafür notwendige Gesetzesnovelle soll noch heuer in Begutachtung gehen und anschließend vom Salzburger Landtag beschlossen werden. Nach den derzeitigen Plänen soll die verpflichtende digitale Gästemeldung im Mai 2027 in Kraft treten.