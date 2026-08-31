FMZ Shopping Süd: Eröffnung auf 2027 verschoben

Die Eröffnung des FMZ Shopping Süd in Seiersberg verzögert sich. Statt im Herbst 2026 soll das neue Fachmarktzentrum nun im März 2027 eröffnen.

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Steiermark. Die für diesen Herbst geplante Eröffnung des FMZ Shopping Süd in Seiersberg verzögert sich deutlich. Das neue Fachmarktzentrum auf dem Gelände des ehemaligen Großhandels Hausmann soll nun im März 2027 und damit noch vor Ostern eröffnen. Erste Umbauarbeiten haben bereits begonnen.

Die Kovac Group hatte das Grundstück des früheren Großhandels erworben und angekündigt, dort ein neues Fachmarktzentrum zu errichten. Ursprünglich war die Eröffnung bereits für Herbst 2026 vorgesehen. Dieser Zeitplan kann nun nicht eingehalten werden.

Baugenehmigung liegt mittlerweile vor

Nach Angaben der künftigen Centerleiterin Heike Heinisser dauerte es länger als erwartet, bis mit den Arbeiten begonnen werden konnte. Die Baugenehmigung liege inzwischen vor. Trotz der Bemühungen der Gemeinde habe sich das Verfahren verzögert, wodurch auch der Baustart später als geplant erfolgt sei. Die Eröffnung wurde deshalb auf März 2027 verschoben. Ziel sei es, das FMZ Shopping Süd noch vor Ostern für Besucher zu öffnen.

Sieben bis acht Geschäfte geplant

Das neue Fachmarktzentrum soll über eine Verkaufsfläche von rund 5.300 Quadratmetern verfügen. Geplant sind sieben bis acht Geschäfte. Welche Unternehmen dort einziehen werden, ist derzeit noch nicht bekannt. Laut Heinisser wurden allerdings bereits erste Mietverträge abgeschlossen. Namen der künftigen Mieter könne man aufgrund entsprechender Vertraulichkeitsvereinbarungen noch nicht nennen.

Auf dem Gelände wird inzwischen an der Umsetzung des Projekts gearbeitet. Bis zur geplanten Eröffnung im Frühjahr 2027 bleiben damit noch mehrere Monate für den Umbau und die Fertigstellung des neuen Einkaufsstandorts.