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Nach Weltmeisterschaft

"Tut weh": Lionel Messi gibt Rücktritt bekannt

SR
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Ein Fußballspieler im argentinischen Trikot hält den WM-Pokal und jubelt im Stadion.
© APA/AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
Seit der bitteren Niederlage im WM-Finale kursieren Rücktritts-Gerüchte um Superstar Lionel Messi. Nun hat er offiziell das Ende seiner Nationalteam-Karriere bekannt gegeben.
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Nun ist es tatsächlich passiert. Superstar Lionel Messi hat am Montag seinen Rücktritt von der argentinischen Nationalmannschaft bekannt gegeben. Mit einem emotionalen Brief verabschiedet sich der Weltmeister 2022 von der Albiceleste.

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Die Nachricht verbreitete sich weltweit wie ein Lauffeuer und löste bei Fans tiefe Wehmut aus. Über viele Jahre hinweg prägte der Ausnahmekönner das Spiel seines Heimatlandes und führte es zu den größten Erfolgen der modernen Fußballgeschichte.

"Der richtige Zeitpunkt"

"Es war eine Entscheidung, die wehtat und mir bis ins Mark wehtut, aber ich verstehe, dass jetzt der richtige Zeitpunkt dafür gekommen ist", schrieb der 39-Jährige. Weiters ließ er auch durchklingen, dass seine aktive Karriere demnächst enden könnte: "Es neigt sich alles dem Ende zu, Lebensabschnitte schließen sich, und dieser hier schmerzt mich sehr. Ich liebe es, Teil der Nationalmannschaft zu sein – das habe ich immer getan und werde es auch immer tun."

In seinem Posting bedankte er sich für die jahrelange Unterstützung und die Liebe der argentinischen Fans. Für das Nationalteam wird er künftig nicht mehr auflaufen, doch seine Karriere auf Vereinsebene setzt der Ausnahmekönner vorerst noch fort.

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