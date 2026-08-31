Hilft Liverpool-Legende bei Alaba-Transfer nach?

Bei David Alabas nächstem Klub herrscht weiter Rätselraten. Lieferte eine Liverpool-Legende einen Hinweis?

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Immer wieder gab es Gerüchte um die nächste Alaba-Destination seit seinem Vertragsaus bei Real Madrid, konkret wurde es bisher aber nicht.

Mit dem am Dienstag anstehenden Deadline Day wird es für ihn aber zumindest in Europa knapp.

Instagram-Like von Firmino

Zwar nicht wegen einer Vertragsunterschrift, immerhin ist er als vereinsloser Spieler nicht an den Transfermarkt gebunden, doch wegen der Meldefrist für die internationalen Klub-Bewerbe, die am 2. September endet.

Bisher gab es aber eher Gerüchte außerhalb der UEFA, nämlich Inter Miami und Al-Sadd. Bei den Kataris lieferte nun eine der Größen des FC Liverpool einen kleinen, aber spannenden Hinweis.

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Während sich der 34-Jährige auf seinem Instagram fit und trainierend zeigt, gab es von einem Spieler bei Al-Sadd einen Like: Roberto Firmino.

Beide kennen sich am Feld bereits gut

Premier-League- und Champions-League-Sieger unter Jürgen Klopp, wechselte der ebenfalls 34-Jährige 2023 von den Reds zu Al-Ahli in Saudi-Arabien und von dort 2025 für 7 Mio. Euro weiter nach Katar.

Mit 13 Toren und vier Vorlagen half er maßgeblich beim Meistertitel, hilft er nun auch bei einer Alaba-Verpflichtung?

Am Feld trafen sich die beiden immerhin achtmal. Viermal beim Duell Hoffenheim gegen Bayern, einmal beim 0:3 Brasiliens im Ernst-Happel-Stadion und gleich dreimal in der K.o.-Phase der Champions League. Firminos Reds warfen Bayern 2019 am Weg zum Titel hinaus, verloren dafür aber das Finale 2022 gegen Alabas Real Madrid.

Stehen die beiden künftig gemeinsam am Feld? Firmino scheint dem offen gegenüber zu stehen.