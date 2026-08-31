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Abgang gefordert

Zum Deadline-Day: Transfer-Duell um ÖFB-Star

SR
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Ein Fußballspieler von Tottenham Hotspur im weißen Trikot während eines Spiels.
© Visionhaus/Getty Images
Richtig Fuß fassen konnte Kevin Danso bei Tottenham nie, nach deren Millionenregen bei Transfers hat der ÖFB-Star nun um einen Transfer gebeten - bei Konkurrenten wird sich bemüht.
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Im Februar 2025 kam er leihweise von Lens zu den Spurs, ehe der Deal fünf Monate später um 25 Millionen Euro finalisiert wurde.

52 Einsätze und einen Europa–League-Titel (2024/25) später steht Danso im Norden Londons vor dem Aus. Mit Marco Senesi (ablösefrei von Bournemouth) und Jan-Paul van Hecke (60 Millionen Euro aus Brighton) wurde Konkurrenz dazugeholt, Letzterer bildet das Innenverteidiger-Duo mit Landsmann Micky van de Ven.

Auch wenn die Defensive nach zwei Premier-League-Niederlagen zum Start löchrig ist, sieht der ÖFB-Verteidiger nur wenig Chancen auf Einsätze.

Zwei Engländer wollen Danso-Dienste

Er bat um einen Wechsel, seither wird von den Spurs kräftig verhandelt. Mit Champions-League-Teilnehmer Aston Villa war man bereits in Gesprächen, konkreter wird es nun auch bei Sunderland.

Der Aufsteiger des letzten Jahres schaffte es sensationell in die Europa League und könnte Dansos Erfahrung gut gebrauchen. Laut "BBC" wollten die "Black Cats" den 27-Jährigen ausleihen, was sein Verein abblockte. Nun wird ein fixer Transfer besprochen, der Steirer ist willig.

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Der Klub von Roberto de Zerbi will davor aber noch einen Ersatz verpflichten, mit Deadline-Day am Dienstag wird die Zeit also knapp.

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