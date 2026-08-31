Tennis-Star Potapova fordert Rauswurf von Stewardess

Tennis-Star Anastasia Potapova erlebte auf dem Weg nach New York einen wahren Albtraumflug. Eine Stewardess der United Airlines drohte, die Österreicherin und ihren Hund Bula rauszuwerfen.

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Vor ihrem Auftaktmatch am Dienstag bei den US Open gegen die Tschechin Tereza Valentova (19) plagt Anastasia Potapova (25) noch immer der Ärger über einen Vorfall bei ihrer Flugreise. Auf der Reise von Houston nach New York drohte eine Flugbegleiterin von United Airlines, die Österreicherin und ihren Hund Bula aus der Maschine zu werfen. Auf Instagram sprach Potapova fassungslos von Respektlosigkeit und "in gewisser Weise, Diskriminierung". Gegenüber "Bild" stellte sie klar: "Wäre sie nur zu mir unhöflich gewesen, hätte ich das vielleicht einfach geschluckt und auf sich beruhen lassen. Aber wenn es um meine Hündin geht, kann ich da nicht einfach gelassen bleiben."

Konsequenzen für Stewardess gefordert

Der Konflikt entbrannte beim Boarding. Die Stewardess habe Potapova vom ersten Moment an feindselig behandelt und versucht, sie auf eine "schwarze Liste" zu setzen. "Ich weiß gar nicht, was der eigentliche Grund war", so Potapova gegenüber "Bild".

Es ging wohl um ihre Hündin Bula. Die Stewardess behauptete der Pudel sei zu groß. Dagegen wehrt sich die Sportlerin: Der dunkelbraune Zwergpudel-Mix wiegt nur vier Kilo, ist sogar ein offiziell angemeldeter Assistenzhund und reist stets problemlos mit. "Ich erkundige mich immer vorher bei der Fluggesellschaft und ich hatte noch nie solche Probleme", so der Tennis-Star.

Anastasia Potapova © Getty Images

Potapova steht mit der Airline in Kontakt und fordert deutliche Konsequenzen, wie sie der "Bild" erzählt: "Wer mit dem Umgang mit Menschen im Job nicht klarkommt, sollte dort nicht arbeiten. Das ist meine Meinung."

Hunderte Nachrichten bekommen

Sie ist offenbar nicht alleine mit diesem Problem. Sie habe Hunderte Nachrichten bekommen, die bestätigen, dass dieselbe Stewardess bereits mehrfach durch Fehlverhalten aufgefallen sei.

Für Potapova ist die "sehr gut erzogene" Hündin Bula ein wichtiger Anker auf stressigen Reisen: Der Zwergpudel gibt ihr ein Gefühl von Zuhause und wird von dem gesamten Team sowie Potapovas Freund, dem Tennisprofi Tallon Griekspoor (30), sehr geschätzt.