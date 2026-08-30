Helm: "Haben Lehrgeld gezahlt, gehen aber Weg weiter"

Schafft es Austria-Trainer Stephan Helm noch, den violetten Austria-Karren aus dem Dreck zu ziehen? An Selbstkritik mangelt's jedenfalls nicht.

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Aus in der Conference League, Millionen futsch. Tabellenschlusslicht nach der 1:4-Blamage gegen Salzburg. Trotzdem blickt Austria-Trainer Stephan Helm nach vorne. Motto: "Jetzt erst recht".

"Haben völlig den Faden verloren"

In einer ersten Reaktion nach dem bitteren 1:4 im Sonntag-Abendspiel gegen Salzburg versuchte Helm der Pleite noch was Positives abzugewinnen: "Die ersten zehn Minuten haben wir so gespielt, wie wir uns das vorgenommen hatten." Aber? "Danach waren wir zu passiv, beim Eigentor hatten wir Pech. Mit dem 0:2 haben wir dann völlig den Faden verloren."

Dabei hatte es nach dem Tor zum 1:3 von Manfred Fischer kurz Hoffnung gegeben. Helm: "In der zweiten Hälfte waren wir aggressiver, aber gegen Salzburg in dieser Form ist es sehr schwer zu bestehen."

"Weg mit jungen Spielern weitergehen"

Dann der Satz, der der violetten Truppe zu denken geben sollte: "Alles in allem haben wir heute Lehrgeld bezahlt." Was aber nicht heißt, dass jetzt die Routiniers verstärkt zum Zug kommen. Helm: "Wir wollen unseren Weg mit den jungen Spielern weitergehen. Entscheidend wird sein, die richtige Balance zu finden. Wir verfolgen zwei Ziele: Wir wollen die Mannschaft so entwickeln, dass der Verein langfristig davon profitiert, und gleichzeitig unter die Top sechs kommen, um uns mit den besten Teams messen zu können."