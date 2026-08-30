3:2 – Ried verliert gegen Angstgegner Hartberg erneut

Zum siebten Mal in Folge verliert SV Ried gegen Hartberg.

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Dank Toren von Marco Hoffmann (6./Elfer, 38.) und Jonas Karner (71.) fixierte die Truppe von Coach Markus Schopp den zweiten Sieg en suite und schaffte vorerst den Sprung auf den fünften Rang.

Die Partie hätte für die Gastgeber vor 2.481 Fans nicht besser beginnen können. Lukas Malicsek rutschte bei einer Klärungsaktion im Strafraum ungestüm in Youba Diarra hinein und verursachte einen Elfmeter, den Hoffmann souverän verwandelte.

Schnelle Torabfolge

Die Antwort der Innviertler ließ nicht lange auf sich warten. Liverpool-Leihgabe Armin Pecsi konnte einen Nasrawe-Schuss nur kurz abwehren, der Ball landete vor den Füßen von Samuel Chukwudi, der ins leere Tor abstaubte (11.). Es sollte allerdings die einzige Topchance der Innviertler vor der Pause bleiben.

Die Gastgeber waren etwas aktiver und auch gefährlicher. Ein Hoffmann-Kopfball nach Diarra-Flanke fiel noch zu schwach aus (30.). Acht Minuten später schnürte der Stürmer aber am Ende einer sehenswerten Aktion den Doppelpack. Diarra spielte in den Lauf von Fabian Wilfinger, der zuvor schon den Ball erkämpft hatte, und zur Mitte gab, wo Hoffmann neuerlich seine Goalgetter-Qualitäten unter Beweis stellte. Es waren seine ersten zwei Saisontore.

Erste zwei Saisontore für Hoffmann

Nach dem Wiederbeginn waren die Steirer darauf bedacht, den Vorsprung zu verwalten, die Rieder hatten mehr den Ball und näherten sich bei einem Maart-Weitschuss (61.) dem Ausgleich an. Der fiel wenig später nach einer zuvor vergebenen Hartberger-Doppelchance von Hoffmann und Angelo Gattermayer.

Nasrawe fand bei einem Schussversuch Evan Eghosa Aisowieren, der den Ball mit der Ferse genau ins Eck beförderte (64.). Schopp reagierte mit einem Doppeltausch und hatte dabei ein gutes Händchen. Magnus Dalpiaz und Karner waren an der Entstehung des 3:2 beteiligt, Letzterer schloss nach Kainz-Zuspiel mit dem ersten Kontakt perfekt ab.

Danach brachten die Gastgeber den Sieg über die Zeit, im Konter waren sie auch näher am vierten Treffer dran als die Gäste am 3:3. Nach dem erst im Finish fixierten 2:1 in Altach gab es für den TSV neuerlich drei Punkte. Zu Hause hat Hartberg in der Liga weiter noch nie gegen Ried verloren. Die Oberösterreicher konnten nach dem 1:0 gegen den GAK nicht nachlegen.