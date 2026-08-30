Marquez siegt in Aragon! Der Spanier verkürzt den Rückstand auf Martin

Marc Marquez feiert nach dem Sprint auch den Sieg im Hauptrennen von Aragon. Der Spanier rückt im WM-Kampf nah an Jorge Martin heran, während Toprak Razgatlioglu kurz vor Schluss stürzt.

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Marc Marquez hat auf dem MotorLand Aragon ein perfektes Wochenende abgeliefert und mit dem Sieg im Hauptrennen seine Ambitionen auf den Weltmeistertitel untermauert. Nach 23 Runden überquerte der spanische Superstar den Zielstrich vor seinem Landsmann Pedro Acosta, der auf seiner KTM mit 1,754 Sekunden Rückstand den zweiten Platz belegte. Das Podium komplettierte der von der Pole Position gestartete Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi, der 3,629 Sekunden nach dem Sieger einlief.

Im Gesamtklassement schrumpft der Vorsprung von Spitzenreiter Jorge Martin spürbar zusammen. Martin beendete das Rennen auf dem fünften Platz hinter Alex Marquez und liegt mit 256 Punkten nur noch 19 Zähler vor Marc Marquez, der nun bei 237 Punkten steht. Dahinter lauert Bezzecchi mit 232 Zählern. Das Rennen verlief bei sommerlichen Bedingungen mit 31 Grad Luft- und 51 Grad Asphalttemperatur extrem intensiv, während Francesco Bagnaia und Franco Morbidelli nach Stürzen in der sechsten Runde früh ausschieden.

Sturzdrama um Rookie Toprak kurz vor dem Ziel

Für den Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu endete der Sonntag auf dem Kurs in MotorLand Aragon mit einer Enttäuschung. Der Türke war nach einem schwierigen Qualifying von Startplatz 21 ins Rennen gegangen und hatte sich bis auf den 15. Platz nach vorne gearbeitet, der ihm einen WM-Punkt eingebracht hätte. Drei Runden vor dem Ende rutschte ihm in Kurve 12 jedoch das Vorderrad weg, was zum Sturz und zum vorzeitigen Aus führte. Razgatlioglu blieb dabei erfreulicherweise unverletzt.

Voller Fokus auf die Strecke: Toprak Razgatlioglu, hier im brandaktuellen Foto beim MotoGP-Wochenende in Aragon, pusht seine Maschine am Limit. Der Türke kämpfte sich im Rennen von Startplatz 21 bis auf Rang 15 nach vorne, ehe ein Sturz drei Runde vor Schluss alle Hoffnungen auf einen WM-Punkt zunichte machte. © Getty Images

Sein Markenkollege Jack Miller zeigte dagegen ein solideres Wochenende und holte als Elfter fünf Zähler für die Gesamtwertung, womit er auf 28 Punkte kommt. Razgatlioglu bleibt nach dem Ausfall bei 14 Zählern stehen.

Die MotoGP zieht nun weiter zum nächsten Saisonlauf auf den Misano World Circuit Marco Simoncelli, wo vom 11. bis 13. September der Große Preis von San Marino ausgetragen wird.