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70 m hoch

Erste Bilder zeigen neue Mega-Kurve in der Formel 1

Futuristische Ansicht des Qiddiya Speed Park mit leuchtenden Lichtern und Menschenmengen.
© YouTube/ Qiddiya
Saudi-Arabien baut aktuell die verrückteste Formel-1-Strecke, Qiddiya Speed Park, der Geschichte. Nun sind die ersten Bilder von der Baustelle erschienen. Das Highlight: das 70 m hohe Bauwerk "The Blade".
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In Saudi-Arabien entsteht gerade eine atemberaubende Formel-1-Strecke. Der Qiddiya Speed Park fasziniert vor allem mit einem Highlight: die Auftakt-Schikane "The Blade". Dabei ragt das Bauwerk unglaublich 70 m in die Luft. Es ist damit so hoch wie ein Wohnturm mit 20 Stockwerken.

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Hinter der ersten schwebend freitragenden Serpentinen-Kurve der Formel-1-Geschichte steckt natürlich der deutsche Streckenarchitekt Hermann Tilke. Er designte unzählige Formel-1-Strecken, unter anderem in Abu Dhabi und Bahrain. Bei dieser Strecke holte sich der Deutsche Hilfe aus Österreich. ORF-Experte Alexander Wurz hat an diesem wahnwitzigen Projekt mitgearbeitet.

Teil eines Mega-Projekts

Die Fahrer sollen den Kurs gegen den Uhrzeigersinn fahren. Die Strecke verfügt über 21 Kurven und weist einen Höhenunterschied von 108 m auf. Die Designer gehen davon aus, dass die Höchstgeschwindigkeiten bei über 325 km/h liegen werden. Der Kurs wird auch mit der Gesamtlänge sogar Spa-Francorchamps übertreffen.

Das Mega-Projekt entsteht als Teil der Qiddiya City im Rahmen der staatlichen Entwicklungsinitiative "Vision 2030". Neben der Rennstrecke werden in der Region unter anderem Vergnügungsparks wie die Achterbahn "Falcon's Flight", Hotels sowie ein Stadion für die Fußball-Weltmeisterschaft 2034 gebaut.

Die Strecke soll laut den Plänen Ende 2027 fertiggestellt werden. Ab 2028 soll hier der Große Preis von Saudi-Arabien ausgetragen werden und den bisherigen Jeddah Corniche Circuit als Austragungsort ersetzen.

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