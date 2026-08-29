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Formel-1-Gänsehaut!

Ferrari hüllt Hamilton & Leclerc beim Heim-GP in Monza im Schumacher-Look

SR
von
Gänsehaut bei der Scuderia: Ferrari ehrt Legende Michael Schumacher beim Heim-GP in Monza mit einem ganz besonderen Spezial-Look für Lewis Hamilton und Charles Leclerc.
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Ganz im Zeichen der großen Formel-1-Legende: Ferrari hat für das bevorstehende Heimrennen beim Grand Prix von Italien in Monza ein ganz besonderes Design enthüllt. Die Scuderia widmet das gesamte Rennwochenende vom 4. bis 6. September dem unvergessenen Erbe von Michael Schumacher. Die beiden Piloten Lewis Hamilton und Charles Leclerc werden in der Highspeed-Festung in speziell angefertigten Rennanzügen an den Start gehen. Das Design kombiniert das traditionelle Ferrari-Rot mit prominenten weißen Streifen an Brust, Armeln und Schultern.

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Ein besonderes Highlight der Overalls befindet sich auf der oberen Rückseite: Dort prangen sieben Sterne, die an die sieben Weltmeistertitel der deutschen Rennsport-Ikone angelehnt sind – gestaltet im Stil von Schumachers legendärem Kaskdesign. Zudem verzieren persönliche Logos der Formel-1-Legende die Kleidung der Piloten. (So., 6. September, 15:00 Uhr/live ServusTV & Sport24-Liveticker)

Schumacher-Look soll Ferrari in Monza beflügeln

Nach dem von Spannungen begleiteten Wochenende beim GP der Niederlande in Zandvoort, an dem Hamilton und Leclerc die Plätze vier und fünf belegten, hofft die Scuderia auf einen Umschwung im Heimrennen. In der Konstrukteurswertung liegt Ferrari mit 338 Punkten auf dem zweiten Rang hinter Spitzenreiter Mercedes (87 Punkte Rückstand). Während Leclerc betont, dass Monza auf dem Papier zwar nicht die idealste Strecke für das Auto sei, blickt Hamilton optimistisch auf den Traditions-GP: Aus der ersten Saisonhälfte gebe es viele positive Erkenntnisse mitzunehmen.

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